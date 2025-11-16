Νέα σφαγή στο Κονγκό: 18 νεκροί από επίθεση τζιχαντιστών σε κέντρο υγείας

Από τον Ιούλιο έχουν σφαγιάσει πάνω από 190 αμάχους στο ανατολικό τμήμα της χώρας σε πολλαπλές επιθέσεις, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Νέα σφαγή στο Κονγκό: 18 νεκροί από επίθεση τζιχαντιστών σε κέντρο υγείας

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό συγκεντρώνονται στο χωριό Μουκόντι της επαρχίας Βόρειο Κίβου, την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον ενός κέντρου υγείας αντάρτες της ADF στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, όπου η ένοπλη οργάνωση έχει διαπράξει πολυάριθμες σφαγές.

Το ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό σπαράσσεται από τη βία επί 30 χρόνια και στην περιοχή δρα πλειάδα ένοπλων ομάδων και παραστρατιωτικών οργανώσεων. Το αντικυβερνητικό κίνημα M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα, κυρίευσε το διάστημα από τον Ιανουάριο ως τον Φεβρουάριο αχανή περιοχή στις επαρχίες Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου, συμπεριλαμβανομένων των πρωτευουσών τους. Οι μάχες δεν έχουν σταματήσει, παρά την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Κινσάσα και το Κιγκάλι στα τέλη Ιουνίου.

Βόρεια από την περιοχή όπου δρα το M23, μέλη των ADF – των «Συμμαχικών Δημοκρατικών Δυνάμεων», παράταξης την οποία είχαν σχηματίσει αρχικά μαχητές από την Ουγκάντα, στην πλειονότητά τους μουσουλμάνοι, κι η οποία ορκίζεται πίστη στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από το 2019 –, διαπράττουν τη μια σφαγή αμάχων μετά την άλλη σε τομείς των επαρχιών Βόρειο Κίβου και Ιτουρί.

Από τον Ιούλιο έχουν σφαγιάσει πάνω από 190 αμάχους στο ανατολικό τμήμα της χώρας σε πολλαπλές επιθέσεις, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Χθες την Παρασκευή το βράδυ, οι ADF εξαπέλυσαν επίθεση στο χωριό Μπιαμπουέ, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της μεγάλης εμπορικής πόλης Μπουτέμπο, σε μια περιοχή που γίνεται τακτικά στόχος της οργάνωσης.

Οι αντάρτες επιτέθηκαν και έκαψαν το κέντρο υγείας της Μπιαμπουέ, όπου «16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο άλλοι σε γύρω γειτονιές», τόνισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαρσέλ Μουμπέρε Κανζόκα, εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας. «Σπίτια έχουν καεί και άνθρωποι αγνοούνται», πρόσθεσε.

Ο αστυνομικός της περιοχής Τζον Νούβε είπε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι αντάρτες σκότωσαν 18 ασθενείς, λεηλάτησαν φάρμακα και έβαλαν φωτιά σε γειτονικά σπίτια στο Μπιαμπουέ. Δύο άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί μέσα στα σπίτια τους, τόνισε ο αστυνομικός.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου στην περιοχή έκανε λόγο για 23 νεκρούς αργότερα μέσα στην ίδια ημέρα.

Στρατιωτικοί από την Ουγκάντα έχουν αναπτυχθεί στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της ΛΔ Κονγκό από το 2021 στο ανατολικό τμήμα της χώρας, για να τις βοηθήσουν να καταδιώξουν τις ADF. Η κοινή επιχείρηση όμως δεν έχει μπορέσει να βάλει τέλος στις φρικαλεότητες.

