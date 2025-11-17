Ο καλλιτέχνης που μετατρέπει τα παλιά τζιν σε… έργα τέχνης – Δείτε βίντεο

Ο Κρίστιαμ Ράμος δημιουργεί περίτεχνα πορτραίτα διασημοτήτων και ζώων χρησιμοποιώντας μονάχα… μικροσκοπικά κομμάτια από τζιν παντελόνια και μπουφάν.

Με το προσεκτικό ταίριασμα των διαφορετικών αποχρώσεων του υφάσματος, δημιουργεί μοναδικά σχέδια. Κάθε έργο χρειάζεται περίπου έναν μήνα για να ολοκληρωθεί και δεν μπορεί να αντιγραφεί.

Με τιμές που κυμαίνονται από 9.000 έως 15.000 δολάρια (8.400 – 14.000 ευρώ), τα θέματα από τζιν περιλαμβάνουν θρυλικές προσωπικότητες του Χόλιγουντ, όπως τη Μέριλιν Μονρόε, την Όντρεϊ Χέπμπορν και τον Ντέιβιντ Μπόουι, καθώς και επιβλητικά ζώα όπως λιοντάρια και λεοπαρδάλεις.

«Κάθε κομμάτι μού παίρνει περίπου έναν μήνα, ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του πορτραίτου», είπε ο Μεξικανός καλλιτέχνης που δραστηριοποιείται στο Ορλάντο της Φλόριντα.

«Δουλεύω οκτώ ώρες την ημέρα και η τιμή εξαρτάται από το μέγεθος, όμως, όλα είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα», σημείωσε ο 45άχρονος.

«Κάθε κομμάτι θα είναι πάντα διαφορετικό από το άλλο και οι συλλέκτες μου θα έχουν πάντα ένα μοναδικό έργο». Όπως περιγράφει, άρχισε να χρησιμοποιεί το τζιν ως μέσο πριν από τέσσερα χρόνια, όταν βρήκε έμπνευση σε ένα παλιό δικό του παντελόνι.

«Μία μέρα, έπεσα πάνω σε ένα τζιν από την εφηβεία μου. Για κάποιον λόγο, δεν μπορούσα να το αποχωριστώ. Τη στιγμή εκείνη, συνειδητοποίησα ότι το τζιν κουβαλά ζωή μέσα στις ίνες του: Αναμνήσεις, στιγμές και τη δύναμη του χρόνου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα δυνατό μήνυμα για όλους μας», ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων SWNS.