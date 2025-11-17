Τουρκία: Σχεδόν 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο εδώ και 3 εβδομάδες, χωρίς νερό και τροφή

Σχεδόν 60 ημέρες βρίσκονται περίπου 2.900 αγελάδες από την Ουρουγουάη στο πλοίο Spiridon II, ταξιδεύοντας από την Ουρουγουάη στην Τουρκία. Μόνο που τρεις εβδομάδες τώρα, παρότι έχουν φτάσει στον προορισμό τους παραμένουν εγκλωβισμένες στο πλοίο στα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα στη Θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς μέρος τους δεν φέρει κτηνιατρική πιστοποίηση.

Το Spiridon II, κατασκευασμένο το 1973 και νηολογημένο υπό σημαία Τόγκο – που θεωρείται χαμηλού διεθνούς επιπέδου ασφαλείας – απέπλευσε από την Ουρουγουάη πριν από σχεδόν δύο μήνες και έφτασε στην Bandirma, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, γύρω στις 22 Οκτωβρίου.

Το φορτίο, που αποτελείται από βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση και αναπαραγωγή σε τουρκικές φάρμες, δεν μπόρεσε να εκφορτωθεί επειδή περίπου τα μισά δεν διαθέτουν το υποχρεωτικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό.

Κατά συνέπεια οι τουρκικές αρχές αρνήθηκαν την εκφόρτωση του συνολικού φορτίου.

Το Υπουργείο Γεωργίας της Τουρκίας υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να αποκλειστεί ο κίνδυνος μετάδοσης μεταξύ ζώων κατά τη διάρκεια του θαλάσσιου ταξιδιού, γεγονός που οδήγησε στη διατήρηση του πλοίου σε ύδατα κοντά στο λιμάνι.

Η προέλευση του προβλήματος έγκειται σε μια διαμάχη μεταξύ της ουρουγουανής εξαγωγικής εταιρείας και του τούρκου εισαγωγέα. Αμφότεροι οι διάδικοι αλληλοκατηγορούνται ότι προκάλεσαν την αναντιστοιχία: ο εξαγωγέας θα είχε αποστείλει περισσότερα ζώα από αυτά που ζητήθηκαν, ενώ ο εισαγωγέας υποστηρίζει ότι η ευθύνη βαρύνει τη μεταφορά βοοειδών χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση.

Ο αντίκτυπος στην καλή διαβίωση των ζώων είναι ήδη εμφανής. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Karar, η καθυστέρηση στην αποβίβαση έχει προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν πενήντα αγελάδων και η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί εάν δεν βρεθεί σύντομα λύση.

Ο κίνδυνος να πρέπει το πλοίο να επιστρέψει στην Ουρουγουάη με όλο το φορτίο στο πλοίο διαμορφώνεται ως το χειρότερο σενάριο για τα ζώα, δεδομένης της διάρκειας και των συνθηκών του ταξιδιού.

Εν τω μεταξύ, οι διπλωματικές και τεχνικές προσπάθειες συνεχίζονται. Η Πρεσβεία της Ουρουγουάης στην Τουρκία, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις τεχνικές ομάδες του Υπουργείου Κτηνοτροφίας, Γεωργίας και Αλιείας, βρίσκεται σε επαφή με τις τουρκικές αρχές για να ξεμπλοκάρει την κατάσταση.