Τραμπ: Θα συναντηθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (21/11), στην πρώτη συνάντηση του Ρεπουμπλικάνου ηγέτη με τον Δημοκρατικό σοσιαλιστή που κέρδισε τις δημοτικές εκλογές αυτόν το μήνα.

Ο Μαμντάνι και ο Τραμπ έχουν ασκήσει κριτική ο ένας στον άλλον, με τον Τραμπ να στηρίζει προεκλογικά τον αντίπαλο του Μαμντάνι, Άντριου Κουόμο. Ο Μαμντανί, από την πλευρά του, έχει ασκήσει κριτική στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής της μετανάστευσης και των διαμαρτυριών κατά της υποστήριξης των ΗΠΑ προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

«Συμφωνήσαμε ότι αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου», ανακοίνωσε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη. Ο Μαμντάνι δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η ομάδα του είχε επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο για να κανονίσει μια συνάντηση.

«Η ομάδα μου επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για να εκπληρώσει μια δέσμευση που ανέλαβα απέναντι στους Νεοϋορκέζους κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας», δήλωσε στις αρχές της εβδομάδας.

Η ομάδα του Μαμντάνι δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό της ανάρτησης του Τραμπ την Τετάρτη. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα στρέψει τις εξουσίες της προεδρίας σε πολιτικούς αντιπάλους. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ απείλησε να παρακρατήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από την πόλη εάν κέρδιζε ο Μαμντάνι.

Ο Μαμντάνι έκανε την αντιμετώπιση των ενεργειών του 79χρονου Ρεπουμπλικάνου προέδρου στην πόλη - ειδικά όσον αφορά στη μετανάστευση - κεντρικό στοιχείο της επιτυχημένης προεκλογικής του εκστρατείας. Θα ορκιστεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Διαβάστε επίσης