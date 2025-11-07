Ζοχράν Μαμντανί: Η σχέση του με την γαστρονομική σκηνή της Νέας Υόρκης αλλά και την Αστόρια

Μια αφίσα της προεκλογικής εκστρατείας του υποψηφίου δημάρχου των Δημοκρατικών, Zohran Mamdani, έξω από ένα κατάστημα, την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, στη Νέα Υόρκη

Μπορεί η εκλογή του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντανί να αλλάξει τον ... γαστρονομικό χάρτη της πόλης και να στρέψει την προσοχή από τα «για υψηλά βαλάντια» εστιατόρια του Μανχάταν σε «κρυμμένα διαμάντια» με κυρίως ethnic φαγητό στις πολυεθνικές γειτονιές της πόλης;

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC όχι απλά μπορεί, αλλά το έχει ήδη κάνει εν μέρει. Όπως τονίζεται από το βρετανικό μέσο, η νίκη του Μαμντανί στον Δήμο Νέας Υόρκης ήδη αποτυπώνεται στο πώς τρώνε οι κάτοικοι και οι ταξιδιώτες. Με μια καμπάνια που στηρίχθηκε σε μεγάλο μέρος της στο φαγητό και στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, ο νέος δήμαρχος στρέφει το ενδιαφέρον σε συνοικίες που σπάνια επισκέπτονται οι τουρίστες του Μεγάλου Μήλου. Ως αποτέλεσμα αυτού, η γαστρονομική σκηνή της Νέας Υόρκης δείχνει να ξεδιπλώνεται, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Τα «πιάτα των προαστίων»

Όπως είναι ήδη γνωστό, πριν μπει στην πολιτική, ο Μαμντανί ήταν ράπερ με το όνομα Mr Cardamom. Μεταξύ των υπολοίπων δραστηριοτήτων του είχε γυρίσει και ένα βίντεο με την Ινδή σεφ Madhur Jaffrey σε κεμπαμπτζίδικο του Κουήνς. Τον τελευταίο χρόνο βρέθηκε σε μικρά παντοπωλεία στο Bronx, πήρε συναδέλφους σε αφγανικό εστιατόριο στην Αστόρια, οργάνωσε ένα παιχνίδι αναζήτησης στην πόλη με κατάληξη το αγαπημένο του μεσανατολίτικο καφέ και προώθησε σταθερά μικρές επιχειρήσεις εκτός του Μανχάταν.



Η στάση του διαφέρει αισθητά από εκείνη του προκατόχου του, Eric Adams, που προτιμούσε εντυπωσιακά εστιατόρια όπως τα Osteria La Baia και Casa Cipriani (. «Είναι ο αουτσάιντερ που ρίχνει φως σε μαγαζιά χωρίς μεγάλα πορτοφόλια, σε μια εποχή που είναι πιο δύσκολο από ποτέ να κάνει κανείς δουλειά στη Νέα Υόρκη», σημειώνει η Melissa McCart, αρχισυντάκτρια του Eater NY. «Πηγαίνει στα προάστια ενώ ο Adams είναι στο Zero Bond. Οι συστάσεις του έχουν ήδη τεράστια επιρροή».



Τακτικός του Τζάκσον Χάιτς και της Αστόρια

Παρά τις επιθέσεις αντιπάλων -από τον Adams και τον Andrew Cuomo μέχρι τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ- που τον χαρακτηρίζουν ως «υπερβολικά ριζοσπαστικό» για μια πόλη με προϋπολογισμό 116 δισ. δολαρίων, ο Μαμντανί χτίζει προφίλ «ανθρώπου της γειτονιάς». Δεν συχνάζει στα «πρέπει» στέκια της πόλης, προτιμά το Kebab King, 24ωρο μαγαζί στο Τζάκσον Χάιτς, που επισκέπτεται από τα σχολικά του χρόνια.

«Μιλά με πάθος για τα αγαπημένα του - από το Kabab King και το Sami’s Kabab House ως το Little Flower Cafe στην Αστόρια», τονίζει η Priya Kirshna των New York Times.

Η επιρροή του δεν περιορίζεται στις προτιμήσεις και τις επισκέψεις του. Αντιθέτως ενσωματώνει στο προγραμμά του πολιτικές προτάσεις μεταρρυθμίσεων για τους μικροπωλητές, πολλοί από τους οποίους είναι μετανάστες και για χρόνια εγκλωβισμένοι σε παρωχημένο σύστημα αδειών. Προωθεί αύξηση αδειών σε όλη την πόλη και μέτρα περιορισμού του κόστους τους, έτσι ώστε το να στήσεις μια επιχείρηση καντίνας φαγητού να είναι πιο εύκολο.

Σε βίντεο του Ιανουαρίου 2025 εισήγαγε τον όρο «halalflation», εξηγώντας ότι τα πλαφόν στις άδειες έχουν δημιουργήσει παράνομη αγορά, όπου οι πωλητές πληρώνουν έως 20.000 δολάρια τον χρόνο για να πουλούν βασικά πιάτα. «Το κοτόπουλο με ρύζι τώρα κοστίζει 10 δολάρια και πάνω. Ήρθε η ώρα το halal να ξανακοστίζει 8 δολάρια», είπε. «Κατανοεί τα προβλήματα και δημιουργεί τις συνθήκες για ένα σύστημα που θα ανθίσει», σχολιάζει η Carina Kaufman-Guiterrez από την οργάνωση Street Vendor Project.

Τι μπορεί να αλλάξει στη Νέα Υόρκη

Ο Jonathan Forgash (Queens Together) εκτιμά ότι η πόλη θα δει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ινδονησιακή και μαλαισιανή κουζίνα. Από την άλλη όμως, αντιπαλοί του προειδοποιούν ότι ο νέος δήμαρχος θα χρειαστεί τεχνογνωσία και πολιτική βούληση για να μειώσει τη γραφειοκρατία και να στηρίξει επιχειρήσεις, χωρίς να τις επιβαρύνει με νέες δαπάνες.





Η σχέση του με την Αστόρια και την ελληνική κοινότητα

Μια ακόμη όμως πλευρά που ελάχιστοι γνωρίζουν για τον νέο Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, είναι η σχέση του με την Αστόρια. Τη γειτονιά στην οποία έμενε και η οποία παραδοσιακά θεωρείτο ως η «ελληνοαμερικανική γειτονιά» της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ. Και από ό,τι φαίνεται αυτή η «συγκατοίκηση» του επέφερε κάποιου είδους τριβή.

Γι' αυτό και σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν αποφασίσει να είναι υποψήφιος για τον δήμο της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντανί φρόντιζε να κρατά «επαφές» με την ελληνική κοινότητα της Νέας Υόρκης.

Χαρακτηριστική η παραπάνω του ανάρτηση το 2021, στην επέτειο από την απελευθέρωση των 200 ετών, όταν ευχόταν χαρούμενη «ημέρα της ανεξαρτησίας» στα «αδέλφια» του από την Ελλάδα αλλά και στον ...Άγγελο Χαριστέα, παραθέτοντας μάλιστα το γκόλ του από το τον τελικό του Euro του 2004 ενάντια στην Πορτογαλία.

Και πιο πρόσφατα όμως ο Ζοχράν Μαμντανί επισκέφθηκε την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στην Αστόρια, προκειμένου να συμμετέχει σε ένα μνημόσυνο για τους Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν στην Γάζα. «Είναι τιμή μου να εκπροσωπώ αυτή την κοινότητα που ζητά το τέλος αυτής της γενοκτονίας, ανεξάρτητα από θρησκεία, γλώσσα και καταγωγή», σημείωσε στην σχετική του ανάρτηση.

Από την άλλη ερωτηματικό παραμένει μια άλλη του ανάρτηση από το... μακρινό 2013, στο οποίο ο Ζοχράν Μαμντανί φαίνεται να αποδοκιμάζει την «κληρονομιά» του Κεμάλ Ατατούρκ, χωρίς να αναφέρει τα κινητρά του γι' αυτό. Συγκεκριμένα σε μια ανάρτηση που προφανώς αναφερόταν σε κάποιες διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, των οποίων τα αιτήματα φαίνεται ότι υποστήριζε. Διευκρινίζοντας όμως ότι «η ιδέα της συνέχισης της κληρονομιάς του Ατατούρκ εγείρει μερικά ερωτήματα».

Αυτή του η ανάρτηση έχει προκαλέσει - τώρα 12 χρόνια μετά - πλήθος αντιδράσων από την Τούρκους χρήστες του X, οι οποίοι επιτίθενται στον Ζοχράν Μαμντανί. Άλλοι τον κατηγορούν για ασέβεια κατά του Ατατούρκ, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι οι πεποιθήσεις του περί Ισλάμ, που τον κάνουν να αμφισβητεί την «κληρονομιά» του.

