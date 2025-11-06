Τζον Κατσιματίδης: Εξοργισμένος με τη νίκη Μαμντάνι ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος

Ο μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης, Τζον Κατσιματίδης, εξοργίστηκε με την ιστορική νίκη του Δημοκρατικού Σοσιαλιστή Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος έχει προτείνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία δημοτικών παντοπωλείων. «Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα παντοπωλεία!» δήλωσε ο Κατσιματίδης σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη την Τετάρτη, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τα σχέδια του Μαμντάνι για την πόλη.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του Red Apple Group — ο οποίος διαθέτει μια τεράστια αυτοκρατορία που εκτείνεται σε μέσα ενημέρωσης, ακίνητα, ορυκτά καύσιμα και τις αλυσίδες παντοπωλείων Gristedes και D'Agostino's εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την επιδείνωση «της ποιότητας ζωής».

«Η Νέα Υόρκη δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει περισσότερους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά ο Κατσιματίδης. Είπε επίσης οτι ανησυχεί περισσότερο για την απειλή μείωσης της αστυνομικής δύναμης από τον Μαμντάνι και για το ποιους αξιωματούχους θα διορίσει ο εκλεγμένος δήμαρχος. Ο ανώτατος δικαστικός άρχοντας έχει την εξουσία να διορίζει εκατοντάδες δικαστές σε οικογενειακά, ποινικά και αστικά δικαστήρια, καθώς και δικαστές διοικητικού δικαίου και στεγαστικών δικαστηρίων. Ο δήμαρχος καλύπτει εκατοντάδες επιπλέον θέσεις.

O Zόραν Μαμντάνι AP

Ο Μαμντάνι ζήτησε διαβόητα την κατάργηση της χρηματοδότησης της αστυνομίας το 2020, αλλά έκτοτε άλλαξε γνώμη, υποσχόμενος να μην μειώσει τον αριθμό των αστυνομικών ή τον προϋπολογισμό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Το 2020, έγραψε στο Twitter: «Δεν χρειαζόμαστε έρευνα για να γνωρίζουμε ότι η αστυνομία της Νέας Υόρκης είναι ρατσιστική και αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να σταματήσει η χρηματοδότηση στην αστυνομία, αλλά το απέρριψε και αυτό.

Ο Μαμντάνι λέει τώρα ότι τα σχόλια έγιναν σε ένδειξη «απογοήτευσης» για τη «δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ». Ο Κατσιματίδης κάλεσε την κυβερνήτη Κάθι Χότσουλ να ενισχύσει την εποπτεία της στην πόλη. «Το βάρος πέφτει στο γραφείο του Κυβερνήτη αυτή τη στιγμή και [η Χότσουλ] πρέπει να έχει τον έλεγχο» της πόλης, είπε, επαναλαμβάνοντας ένα πρόσφατο κύριο άρθρο της Post.

Ο Κατσιματίδης σχολίασε επίσης το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ να μειώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στην πόλη του. «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα διασφαλίσει ότι τα ομοσπονδιακά κεφάλαια που λαμβάνει η πόλη της Νέας Υόρκης θα χρησιμοποιηθούν σωστά», δήλωσε.

