ΗΠΑ -Γουίτκοφ: Νέα χώρα θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ - Απόψε η ανακοίνωση

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Steve Witkoff μιλάει με δημοσιογράφους μετά την τελετή υπογραφής μεταξύ του προέδρου Donald Trump και του εμίρη του Κατάρ Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani στο Amiri Diwan στη Ντόχα του Κατάρ, Τετάρτη 14 Μαΐου 2025.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι ένα νέο κράτος θα ανακοινωθεί την Πέμπτη το βράδυ ως μέλος της Συμφωνίας του Αβραάμ.

Προσπαθώντας να δώσει στοιχεία για την αποκρυπτογράφηση του γρίφου, είπε ότι η χώρα αυτή έχει κανονικοποιήσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ.

Ο Γούιτκοφ έκανε τη δήλωση αυτή σε επιχειρηματικό φόρουμ στη Φλόριντα, ανακοινώνοντας ότι θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον για την ανακοίνωση, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει ποιο κράτος πρόκειται να ενταχθεί.

Διαβάστε επίσης