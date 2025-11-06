ΗΠΑ -Γουίτκοφ: Νέα χώρα θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ - Απόψε η ανακοίνωση
Ο Steve Witkoff ανακοίνωσε απόψε ότι μια ακόμη χώρα θα ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ.
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι ένα νέο κράτος θα ανακοινωθεί την Πέμπτη το βράδυ ως μέλος της Συμφωνίας του Αβραάμ.
Προσπαθώντας να δώσει στοιχεία για την αποκρυπτογράφηση του γρίφου, είπε ότι η χώρα αυτή έχει κανονικοποιήσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ.
Ο Γούιτκοφ έκανε τη δήλωση αυτή σε επιχειρηματικό φόρουμ στη Φλόριντα, ανακοινώνοντας ότι θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον για την ανακοίνωση, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει ποιο κράτος πρόκειται να ενταχθεί.
