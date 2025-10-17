Explainer: Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ, γιατί ο Τραμπ ζήτησε επέκταση και κατά πόσο γίνεται

Πολύ ενδιαφέρον έχει μια δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος σε συνέντευξή του δήλωσε ότι αναμένει επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε στο Fox Business Network ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αναμένει ταχεία επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών χωρών.

Ο Αμερικανός ηγέτης εξέφρασε την ελπίδα ότι η Σαουδική Αραβία θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ και θα προχωρήσει στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.

«Ελπίζω ότι η Σαουδική Αραβία θα συμμετάσχει και ελπίζω ότι και άλλες χώρες θα συμμετάσχουν», είπε.

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ; Θα επεκταθούν πραγματικά, όπως λέει ο Τραμπ;

Με την ονομασία «Συμφωνίες του Αβραάμ», ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του εξασφάλισε συμφωνίες μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Μαρόκου και του Σουδάν.

Ωστόσο, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η επέκταση των συμφωνιών θα είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη, δεδομένης της ευρείας δημόσιας οργής για τον αιματηρό πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα εδώ και δύο χρόνια.

Μια έρευνα που διεξήχθη τον Αύγουστο από το Washington Institute, ένα φιλοϊσραηλινό think tank στις ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι το 81% των Σαουδαραβών που συμμετείχαν στην έρευνα έβλεπαν αρνητικά την προοπτική εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ.

Μια δημοσκόπηση του Foreign Affairs και του Arab Barometer τον Ιούνιο κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα: στο Μαρόκο, ένα από τα κράτη που υπέγραψαν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, η υποστήριξη για τη συμφωνία μειώθηκε από 31% το 2022 σε 13% τους μήνες μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Η Σαουδική Αραβία έχει επίσης επανειλημμένα επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στην Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία, η οποία θέτει ως προϋπόθεση για την αναγνώριση του Ισραήλ την επίλυση του προβλήματος των Παλαιστινίων και την εδραίωση ενός παλαιστινιακού κράτους.

