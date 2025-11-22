Οργή στο Μεξικό: Συνελήφθησαν επτά σωματοφύλακες δολοφονημένου Δημάρχου για συνέργεια στο έγκλημα

Σύμφωνα με τον μεξικανικό Τύπο, η δολοφονία του Κάρλος Μάνσο αποδίδεται στο ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

Newsbomb

Οργή στο Μεξικό: Συνελήφθησαν επτά σωματοφύλακες δολοφονημένου Δημάρχου για συνέργεια στο έγκλημα

Στρατιώτες περιπολούν στην Ουρουαπάν του Μεξικού, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, ενώ αξιωματικοί της εισαγγελίας της πολιτείας Μιτσοακάν συλλαμβάνουν έναν ύποπτο για τη δολοφονία του δημάρχου της πόλης, Κάρλος Μάνζο Ροντρίγκεζ. (AP Photo/Eduardo Verdugo)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επτά σωματοφύλακες, στους οποίους είχε ανατεθεί η προστασία δημάρχου μεγαλούπολης, του Κάρλος Μάνσο, ο οποίος δολοφονήθηκε στην αρχή του μήνα, συνελήφθησαν χθες Παρασκευή και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συνέργεια στο έγκλημα, ανακοίνωσε η εισαγγελία της πολιτείας Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό.

Ο φόνος του δημάρχου της Ουρουαπάν, ο οποίος είχε κηρύξει τον «πόλεμο» στα καρτέλ που έχουν μετατραπεί σε γάγγραινα στην περιοχή, πυροδότησε διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας κι οδήγησε στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών ενισχύσεων στην πολιτεία.

Η πολιτειακή εισαγγελία διευκρίνισε ότι οι σωματοφύλακες συνελήφθησαν εξαιτίας της «πιθανής εμπλοκής τους στον φόνο» του πολιτικού.

Ο δήμαρχος δολοφονήθηκε μπροστά στην οικογένειά του, μέρα μεσημέρι, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης για την ημέρα των νεκρών. Ο φερόμενος ως δράστης, έφηβος 17 ετών, σκοτώθηκε από την ασφάλεια.

Ήδη την Τετάρτη, οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη του Χόρχε Αρμάντο, που παρουσιάζεται ως «ένας από τους ηθικούς αυτουργούς» της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τον μεξικανικό Τύπο, η δολοφονία του Κάρλος Μάνσο αποδίδεται στο ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

Πολλοί πολίτες απαίτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης το περασμένο Σάββατο στην πρωτεύουσα. Ξέσπασαν επεισόδια, με περίπου εκατό τραυματίες, στην πλειονότητά τους αστυνομικούς.

Ο δήμαρχος Μάνσο είχε ιδιαίτερα ενεργή παρουσία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπου κατήγγειλε την ανασφάλεια στην πολιτεία κι απαιτούσε υποστήριξη από το ομοσπονδιακό κράτος για να αντιμετωπιστεί, ενώ ήταν γνωστός διότι εμφανιζόταν στο πλευρό των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια καταδιώξεων υπόπτων, ακόμη και σε ελικόπτερα. Ορισμένοι τον αποκαλούσαν «μεξικανό Μπουκέλε», παραπέμποντας στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, γνωστό για τον «πόλεμο» που κήρυξε εναντίον των συμμοριών.

Η πολιτεία Μιτσοακάν, με ακτές στον Ειρηνικό κι έκταση ίση με όλη την Κόστα Ρίκα, έχει μεγάλη αγροτική παραγωγή, όμως τη λυμαίνονται συμμορίες που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, ειδικά το ΚΝΓΧ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:22ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα συνδιοργάνωσε συνεδρίαση με θέμα την ναυτική ασφάλεια

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο - Είχαν παγιδευτεί σε στοά

02:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρετανία: Υπέγραψε συμφωνία μαμούθ 5,24 δισ. δολαρίων με την Ινδονησία για την κατασκευή πλοίων

01:53ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στο Μεξικό: Συνελήφθησαν επτά σωματοφύλακες δολοφονημένου Δημάρχου για συνέργεια στο έγκλημα

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Ισλαμιστές απήγαγαν 227 μαθητές και καθηγητές από χριστιανικό σχολείο

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Δραματική τροπή - Πως βρέθηκε στο σπηλαιοβάραθρο η Αμαλία Νικολοπούλου, σε βάθος τεσσάρων μέτρων

00:44ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Δύσκολη νύχτα με εγκλωβισμένους σε ξενοδοχείο - Κλειστοί δρόμοι και κατολισθήσεις

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Μαμντανί: «Είχαμε παραγωγική συνάντηση - Θα τον βοηθήσουμε για μια ασφαλή Νέα Υόρκη»

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία EuroLeague: Μαζί στην τετράδα και το 8-4 ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δικαστήριο πήρε τα παιδιά από οικογένεια που ζούσε στο δάσος - Πολιτικές προεκτάσεις έλαβε η υπόθεση

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με στύλο - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες

23:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: Αυτός είναι ο ρόλος του Ρόμπερτ Πάτινσον - Δεν θα παίξει τον Ερμή

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστες πήγαν στο Μπάκιγχαμ για... ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά - Viral η «διαφήμιση» που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Μαθητές έφυγαν από φροντιστήριο με την... Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Νερό μηνών έπεσε σε λίγες ώρες - Σε ποια περιοχή έβρεξε περισσότερο

23:23ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: «Ίδρωσε» για 35 λεπτά ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Στη «μάχη» και ο στρατός στην Ήπειρο - Βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο -Αν δεν του αρέσει θα συνεχίσουν να πολεμούν - Ποια εδάφη καλείται να παραχωρήσει η Ουκρανία;

23:08TRAVEL

Νήσος του Μαν: Εκεί που οι Βίκινγκς συνάντησαν τους Κέλτες - Ταξίδι στην ιστορία, στη φύση και στην αδρεναλίνη

23:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρώτη συνάντηση Τραμπ με Μαμντάνι στον Λευκό Οίκο - «Ξεπάγωσαν» οι σχέσεις τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:08ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Δραματική τροπή - Πως βρέθηκε στο σπηλαιοβάραθρο η Αμαλία Νικολοπούλου, σε βάθος τεσσάρων μέτρων

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο -Αν δεν του αρέσει θα συνεχίσουν να πολεμούν - Ποια εδάφη καλείται να παραχωρήσει η Ουκρανία;

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Λύθηκε το μυστήριο με τους σεισμούς - Τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Στη «μάχη» και ο στρατός στην Ήπειρο - Βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Ισλαμιστές απήγαγαν 227 μαθητές και καθηγητές από χριστιανικό σχολείο

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

22:15ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Μαρουσάκη: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Stern: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία είναι ντροπή για την Ευρώπη - Κοιτάζει σαν το κουνέλι

00:44ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Δύσκολη νύχτα με εγκλωβισμένους σε ξενοδοχείο - Κλειστοί δρόμοι και κατολισθήσεις

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: ΙΧ έπεσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα - Νεκρή 60χρονη πεζή

21:22LIFESTYLE

Βάνα Μπάρμπα σε Σοφία Μουτίδου: «Γιατί το κάνεις αυτό; Θα φύγω σαν τον Γκλέτσο τώρα»

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: Τι είναι το φαινόμενο «orographic lifting» που «χτύπησε» τη Δυτική Ελλάδα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Δικαστήριο μπλόκαρε τη δημοπρασία της παλαιότερης γνωστής αριθμομηχανής

23:23ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: «Ίδρωσε» για 35 λεπτά ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί

01:53ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στο Μεξικό: Συνελήφθησαν επτά σωματοφύλακες δολοφονημένου Δημάρχου για συνέργεια στο έγκλημα

06:32LIFESTYLE

Τέσσερις μεγάλες παραγωγές μυθοπλασίας που περιμένουμε – Πότε θα δούμε τις πρεμιέρες

15:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέος Κόσμος: Στη φυλακή ο 29χρονος για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 58χρονου – Τι είπε στην απολογία του

18:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρή απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Οι αντιδράσεις της δεν έχουν κανένα έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Είναι εν δυνάμει βιαστής» φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο ο Βούτσιτς: Κατηγορείται για συμμετοχή στα «σαφάρι θανάτου» του Σεράγεβο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ