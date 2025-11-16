Μεξικό: Βίαια επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας - 100 τραυματίες αστυνομικοί

Συνολικά περίπου 100 αστυνομικοί και 20 διαδηλωτές τραυματίστηκαν.

Μεξικό: Βίαια επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας - 100 τραυματίες αστυνομικοί

Εκτεταμένα επεισόδια στο Μεξικό σε διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας

Βίαιες συγκρούσεις με δεκάδες τραυματίες σημάδεψαν τη μεγάλη διαδήλωση κατά της εγκληματικότητας στην Πόλη του Μεξικού, τη στιγμή που το «Κίνημα του Σομπρέρο» τιμούσε τον δολοφονημένο δήμαρχο Κάρλος Μάνσο και κατήγγειλε την κυβερνητική πολιτική ασφάλειας. Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς έξω από το προεδρικό μέγαρο, οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα, ενώ το πλήθος φώναζε «είμαστε όλοι Κάρλος Μάνσο» σε μια χώρα που μετρά ολοένα περισσότερες δολοφονίες αξιωματούχων.

Κατά την άφιξη των διαδηλωτών έξω από το προεδρικό μέγαρο, ορισμένοι κουκουλοφόροι έριξαν τα μεταλλικά φράγματα που είχε τοποθετήσει η αστυνομία γύρω από αυτό και επιτέθηκαν με πέτρες στους αστυνομικούς. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν το πλήθος. Συνολικά περίπου 100 αστυνομικοί και 20 διαδηλωτές τραυματίστηκαν.

Οι αρχές διέταξαν έρευνα σχετικά με καταγγελία για βιαιοπραγία αστυνομικών σε βάρος δημοσιογράφου της εφημερίδας La Jornada.

Αρκετοί διαδηλωτές φορούσαν σομπρέρο που θύμιζαν εκείνο που συνήθιζε να φορά ο Κάρλος Μάνσο, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), ο οποίος δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου. Ο Μάνσο είχε γίνει γνωστός για την εκστρατεία του με στόχο την πάταξη της εγκληματικότητας.

Πανό που έγραφαν «Είμαστε όλοι Κάρλος Μάνσο» εμφανίστηκαν δίπλα στην εμβληματική πειρατική σημαία της ιαπωνικής σειράς «One Piece», η οποία έχει γίνει σύμβολο σε κινητοποιήσεις νέων παγκοσμίως – από τη Μαδαγασκάρη έως τις Φιλιππίνες και το Περού.

«Αυτή είναι μια από τις πιο διεφθαρμένες κυβερνήσεις που είχαμε ποτέ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Βαλεντίνα Ραμίρες. «Είναι μια διεφθαρμένη ναρκοκυβέρνηση που θέλει να υπερασπιστεί τους διεφθαρμένους και τα καρτέλ αντί για τον λαό», είπε αυτή η φοιτήτρια που συμμετείχε στη διαδήλωση.

Προ ημερών, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ είχε επικρίνει τις εκκλήσεις για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτούνται από κέντρα του εξωτερικού εναντίον της κυβέρνησης. Η πρόεδρος Σέινμπαουμ, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από την 1η Οκτωβρίου 2024, διατήρησε υψηλά ποσοστά δημοτικότητας (άνω του 70%) κατά το πρώτο έτος της θητείας της, αλλά η πολιτική της σε θέματα ασφάλειας έχει επικριθεί έντονα λόγω δολοφονιών αξιωματούχων, ιδίως στην πολιτεία Μιτσοακάν.

