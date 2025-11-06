Η πρόεδρος του Μεξικού θα κινηθεί νομικά εναντίον του άνδρα που την παρενόχλησε σεξουαλικά στο δρόμο

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, κατά τη διάρκεια πρωινής συνέντευξης Τύπου στο Εθνικό Παλάτι στην Πόλη του Μεξικού, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε ότι θα ασκήσει δίωξη εναντίον ενός άνδρα που την άγγιξε ανάρμοστα ενώ συναντούσε πολίτες σε έναν δρόμο κοντά στο Εθνικό Παλάτι στην Πόλη του Μεξικού, την Τρίτη.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ένας άνδρας να προσπαθεί να αγκαλιάσει την Σέινμπαουμ βάζοντας τα δύο χέρια του στο στήθος της, επιχειρώντας να τη φιλήσει στο λαιμό. Στη συνέχεια, η πρόεδρος του Μεξικού φαίνεται να τον απομακρύνει, διατηρώντας την ψυχραιμία της, λέγοντάς του: «Ας βγάλουμε τη φωτογραφία, μην ανησυχείς».

Τέλος, η Σέινμπαουμ φαίνεται ταραγμένη καθώς απομακρύνεται γρήγορα από τον άνδρα και ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας της παρενέβη. Ο άνδρας συνελήφθη.

«Η άποψή μου είναι ότι, αν δεν υποβάλω καταγγελία, τι θα συμβεί στις άλλες μεξικανές γυναίκες; Αν το κάνουν αυτό στην πρόεδρο, τι θα συμβεί σε όλες τις υπόλοιπες γυναίκες της χώρας μας;», δήλωσε η Σέινμπαουμ σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

«Αποφάσισα να κινηθώ νομικά όχι μόνο επειδή αυτό είναι κάτι που βίωσα εγώ ως γυναίκα, αλλά που βιώνουμε όλες οι γυναίκες στη χώρα μας», τόνισε. «Το έχω βιώσει και στο παρελθόν, όταν δεν ήμουν πρόεδρος, αλλά φοιτήτρια».

Πρόσθεσε ότι αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον του υπόπτου, καθώς φέρεται να είχε παρενοχλήσει και άλλες γυναίκες στο πλήθος.

«Πρέπει να τεθεί ένα όριο», είπε.

Ομάδες για τα δικαιώματα των γυναικών και ακτιβιστές δήλωσαν ότι το περιστατικό δείχνει το βαθμό της ριζωμένης τοξικής αρρενωπότητας στην μεξικανική κοινωνία, όπου ένας άνδρας πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να προσεγγίσει ακόμη και την πρόεδρο, αν αυτή είναι γυναίκα. Οι γυναικοκτονίες είναι επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα στο Μεξικό, καθώς εκτιμάται ότι το 98% των δολοφονιών με αφορμή το φύλο μένουν ατιμώρητες.

Η Σέινμπαουμ είχε υποσχεθεί να αντιμετωπίσει αυτό το συνεχιζόμενο πρόβλημα όταν ήταν υποψήφια, αλλά μέχρι στιγμής η κυβέρνησή της δεν έχει σημειώσει κάποια αισθητή βελτίωση σε αυτόν τον τομέα των βίαιων εγκλημάτων.

