Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης η Πρόεδρος του Μεξικού - Το ακατάλληλο άγγιγμα και η απόπειρα φιλιού

Ένα δυσάρεστο περιστατικό βίωσε η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, όταν δέχθηκε «φιλική» αλλά ακατάλληλη επίθεση από έναν άνδρα ενώ συναντούσε πολίτες στον δρόμο.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας άνδρας, ίσως μεθυσμένος, προσπαθεί να την αγκαλιάσει βάζοντας τα δύο χέρια του στο στήθος της, επιχειρώντας να τη φιλήσει στο λαιμό, όταν η Σέινμπαουμ τον απομακρύνει, διατηρώντας την ψυχραιμία της, λέγοντάς του: «Ας βγάλουμε τη φωτογραφία, μην ανησυχείς», όταν εμφανίζονται οι άνδρες ασφαλείας της.

Το σοκαριστικό περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα με πολλούς χρήστες να αναρωτιούνται που βρισκόταν η φρουρά της στη διάρκεια της παρενόχλησης.

Δείτε το βίντεο

#México | El supuesto “manoseo” a Sheinbaum no es descuido, es distracción.

Cada vez que estalla un escándalo o un asesinato político, aparece un circo mediático.

AMLO lo hacía con conferencias; Claudia con montajes.

La vieja escuela del poder maquillando la crisis. pic.twitter.com/u1D8EEJQcr — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) November 4, 2025

Το γραφείο της Μεξικανής Προέδρου δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής κάποιο σχόλιο, ενώ ο άνδρας συνελήφθη σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Σέινμπαουμ, προωθεί ένα πιο λαϊκό προφίλ, κάνοντας συχνές εμφανίσει σε πλήθη, και βγάζοντας σέλφι.

Ήταν μια ανησυχητική σκηνή σε μια εβδομάδα κατά την οποία η Σέινμπαουμ έπρεπε επανειλημμένα να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική βία μετά τη δημόσια δολοφονία ενός δημάρχου στη δυτική πολιτεία Μιτσοακάν.