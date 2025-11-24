Bloomberg: Οι ΗΠΑ αποσύρουν από το σχέδιο τους το σημείο για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το σχέδιο του Τραμπ καταδεικνύει την αποτυχία του κατευνασμού της ΕΕ, είπε ο Μπορέλ 

Bloomberg: Οι ΗΠΑ αποσύρουν από το σχέδιο τους το σημείο για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σε αυτή τη φωτογραφία που παρέχει το Γραφείο Τύπου του Προέδρου της Ουκρανίας, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy, κοιτάζει έναν χάρτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην 110η μηχανοκίνητη ταξιαρχία της Ουκρανίας στην Avdiivka, το σημείο όπου διεξήχθησαν σφοδρές μάχες με τις ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή του Ντονέτσκ, Ουκρανία, την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023. Δεξιά βρίσκεται ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου Αντρέι Γερμάκ, ενώ ο αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου Ρομάν Μασόβετς βρίσκεται δεύτερος από δεξιά

Ukrainian Presidential Press Office
Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία έχουν καταρτίσει ένα νέο προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου 19 σημείων στη Γενεύη, αλλά χωρίς τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσουν οι πρόεδροι των δύο χωρών.

«Η πρόταση των ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσε να είναι μια καλή συμφωνία», δήλωσε ο Πούτιν. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, διευκρινίζει ότι «το σχέδιο της ΕΕ δεν είναι εποικοδομητικό».

Για τον Ζελένσκι, «το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων παραμένει πρόβλημα».

Αύριο, οι ηγέτες των χωρών που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα συναντηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες των τροποποιήσεων του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Μεταξύ των μέτρων που αφαιρέθηκαν από το σχέδιο των ΗΠΑ μετά τις διαπραγματεύσεις της Γενεύης με την Ουκρανία είναι η χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση. Το Bloomberg αναφέρει αυτό, επικαλούμενο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτό ήταν το σημείο 14 του αρχικού κειμένου, πριν τα 28 κεφάλαια μειωθούν σε 19.

Προέβλεπε την επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία σε έργα υπό αμερικανική ηγεσία, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% των κερδών.

Άλλες προτάσεις που έχουν μέχρι στιγμής αφαιρεθεί από τη λίστα θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ξεχωριστά έγγραφα για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, εξηγεί το αμερικανικό πρακτορείο.

Κρεμλίνο: «Η αντιπρόταση της ΕΕ στο ειρηνευτικό σχέδιο δεν είναι εποικοδομητική για τη Μόσχα»

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι μια ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι μη εποικοδομητική και απλώς δεν λειτούργησε για τη Μόσχα. Η δημοσίευση του σχεδίου του ειρηνευτικού σχεδίου των 28 σημείων των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα έχει εντείνει τις ανησυχίες στην Ουκρανία και μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων σχετικά με το εάν οι βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας για το ΝΑΤΟ, το έδαφος και το χρονοδιάγραμμα για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία έχουν γίνει δεκτές από την Ουάσινγκτον. Το ευρωπαϊκό σχέδιο μεταβάλλει σημαντικά την έννοια και τη σημασία βασικών σημείων για το ΝΑΤΟ και το έδαφος, σύμφωνα με αντίγραφο που είδε το Reuters .

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με την πρώτη ματιά, είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν λειτουργεί για εμάς», δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ σε δημοσιογράφους στη Μόσχα . Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι οι αμερικανικές προτάσεις για ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την επίλυση της σύγκρουσης, αλλά ότι εάν το Κίεβο απορρίψει το σχέδιο, οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν περαιτέρω.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι «όχι όλες, αλλά πολλές διατάξεις αυτού του (αμερικανικού) σχεδίου φαίνονται απολύτως αποδεκτές για εμάς». Πρόσθεσε ότι ορισμένες, ωστόσο, θα απαιτήσουν περαιτέρω συζήτηση.

Τουσκ για την πρόταση των ΗΠΑ για ανάπτυξη ευρωπαϊκών μαχητικών στην Πολωνία: «Μια παγίδα που έστησε η Μόσχα»

Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, η πρόταση που περιέχεται στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών μαχητικών αεροσκαφών στην Πολωνία αποτελεί «παγίδα» της Μόσχας. «Όλα δείχνουν ότι αυτό το σημείο είναι ουσιαστικά μια ρωσική άποψη, που σημαίνει χειραγώγηση ή παγίδα. Μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια ότι αυτό το σημείο δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι», δήλωσε ο Τουσκ, απαντώντας σε δημοσιογράφο που ρώτησε αν αυτό το αίτημα υπονοεί τη δυνατότητα της Μόσχας να απαιτήσει την απόσυρση των χερσαίων δυνάμεων από την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Η φον ντερ Λάιεν θα παραστεί στην ολομέλεια για τη συμφωνία του Κιέβου την Τετάρτη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την προσθήκη στην ημερήσια διάταξη συζήτησης με δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη θέση της ΕΕ για το ειρηνευτικό σχέδιο και τη δέσμευση της Ένωσης για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Η συζήτηση θα διεξαχθεί το πρωί της Τετάρτης, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν . Ένα υποστηρικτικό ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Η τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης για την προσθήκη της συζήτησης εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με 424 ψήφους υπέρ, καμία κατά και μόνο 14 αποχές. Η πλειοψηφία για την ένταξη του ψηφίσματος ήταν, ωστόσο, μικρότερη, με 301 ψήφους υπέρ και 103 κατά.

«Το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καταδεικνύει την αποτυχία της πολιτικής κατευνασμού της ΕΕ. Η υποχώρηση στις απαιτήσεις του σχετικά με τις στρατιωτικές δαπάνες, τους δασμούς και την ψηφιακή απορρύθμιση, τους φόρους στις πολυεθνικές και τον ενεργειακό εφοδιασμό δεν έχει εξυπηρετήσει κανένα σκοπό», έγραψε ο πρώην Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, στο X. «Με το σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται σύμμαχος της Ευρώπης, η οποία δεν συμβουλεύεται καν για θέματα που επηρεάζουν την ασφάλειά της», σχολίασε ο Ισπανός πολιτικός, τονίζοντας ότι «η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για αυτή την αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ και να αντιδράσει αναλόγως».

