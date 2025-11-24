Τραμπ για Ουκρανία: «Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει»

Νέα παρέμβαση έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με στόχο την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

(AP Photo/Evan Vucci)
Νέα παρέμβαση έκανε ο Αμερικανός Ντόναλντ Τραμπ για την ειρηνευτική συμφωνία για το ουκρανικό, μετά τον αρχικό θόρυβο που προκάλεσε το σχέδιο 28 σημείων που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα.

Σε νέα ανάρτησή του ο Τραμπ αρχικά συνέστησε στους Αμερικανούς να είναι επιφυλακτικοί, να μην πιστεύουν στο ενδεχόμενο μεγάλης προόδου στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τουλάχιστον όχι ακόμα. Ωστόσο έσπευσε να συμπληρώσει αμέσως ότι «κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει», αφήνοντας να εννοηθεί ότι γνωρίζει πράγματα που δεν γνωρίζει η αμερικανική και η διεθνής κοινή γνώμη.

«Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!» ολοκλήρωσε την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τα τελευταία του σχόλια έρχονται μετά από προηγούμενη μακροσκελή ανάρτησή του, στην οποία ανέφερε ότι η ηγεσία της Ουκρανίας δεν έδειξε «καμία ευγνωμοσύνη» για τις προσπάθειες των ΗΠΑ. Νωρίτερα, με τη δήλωση ότι ο δρόμος της ειρηνευτικής προσπάθειας θα είναι μακρύς είχε αναχωρήσει από τις συνομιλίες της Γενεύης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εν τω μεταξύ απευθυνόμενος στο σουηδικό κοινοβούλιο είπε ότι το «κύριο πρόβλημα» που αντιμετωπίζουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες είναι η απαίτηση του Βλαντιμίρ Πούτιν για νομική αναγνώριση των εδαφών που έχει «κλέψει» από την Ουκρανία.

«Αυτό θα παραβίαζε την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας», είπε, τονίζοντας ότι «τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία». «Συνεχίστε την πίεση στη Ρωσία. Η Ρωσία εξακολουθεί να σκοτώνει ανθρώπους», κατέληξε.

