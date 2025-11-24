Financial Times: Nέα ειρηνευτική πρόταση 19 σημείων από ΗΠΑ και Ουκρανία για τερματισμό του πολέμου

«Η συνάντηση στην Ελβετία ήταν έντονη αλλά παραγωγική και είχε ως αποτέλεσμα μια πλήρη αναθεώρηση του εγγράφου, για την οποία και οι δύο πλευρές είναι θετικές», δήλωσε ο αναπληρωτής Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Κισλίτσια

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συνέταξαν ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων στη Γενεύη, αλλά παρέλειψαν τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταξύ τους, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ο αναπληρωτής Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Κισλίτσια, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες, δήλωσε στους Financial Times: «Η συνάντηση στην Ελβετία ήταν έντονη αλλά παραγωγική και είχε ως αποτέλεσμα μια πλήρη αναθεώρηση του εγγράφου, για το οποίο και οι δύο πλευρές είναι θετικές».

Μετά από ώρες δύσκολων διαπραγματεύσεων που απειλούσαν να καταρρεύσουν πριν καν ξεκινήσουν, οι ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας κατέληξαν σε μια συμφωνία για πολλά ζητήματα, αλλά «έθεσαν στην άκρη» τα πιο ακανθώδη σημεία, συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών ζητημάτων και των σχέσεων μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ. Τα σημεία αυτά θα πρέπει να συζητηθούν μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίοι θα κληθούν τώρα να πάρουν τις τελικές αποφάσεις.

Το ζήτημα των κατεχόμενων εδαφών

Ένα σημαντικό σημείο διαφωνίας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας φαίνεται να είναι η διευθέτηση του ζητήματος των κατεχόμενων εδαφών στην ανατολική και νότια πλευρά της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμεινε ότι «η βασική αρχή που διατήρησε την ειρήνη στην Ευρώπη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία της πρέπει να γίνεται σεβαστή», καθώς τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής για την Πλατφόρμα της Κριμαίας στη Σουηδία, προειδοποίησε ότι εάν αυτή η αρχή «δεν λειτουργήσει στην Ευρώπη, τότε πού θα λειτουργήσει;»

Μιλώντας για τις συνομιλίες της Γενεύης αυτό το Σαββατοκύριακο, είπε ότι η Ουκρανία «συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ, με τους Ευρωπαίους εταίρους και πολλούς, πολλούς άλλους για να καθορίσει βήματα που μπορούν να τερματίσουν τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον μας... και να φέρουν πραγματική ασφάλεια».

Είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ήθελε να λάβει «νομική αναγνώριση για όσα έκλεψε για να παραβιάσει την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας». Εξήρε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι συμφώνησαν σε «εξαιρετικά ευαίσθητα» σημεία σχετικά με την απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου και παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία, αλλά σημείωσε ότι «για να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη, χρειάζονται περισσότερα».

Vladimir Putin - Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ακούει τον κυβερνήτη της περιφέρειας Μούρμανσκ Αντρέι Τσίμπις κατά τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025.

Pool Sputnik Kremlin/AP

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας, ειδικά με τις ΗΠΑ και αναζητάμε συμβιβασμούς που μας ενδυναμώνουν αλλά δεν μας αποδυναμώνουν, και θα συνεχίσουμε να εξηγούμε πόσο επικίνδυνο είναι να προσποιούμαστε ότι η επιθετικότητα είναι κάτι που κανείς κανείς απλώς να παραβλέψει και να προχωρήσει».

Ωστόσο, ο παρακάτω χάρτης του BBC δείχνει πώς το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει τα εδάφη της Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συμφωνήσει να παραδώσει τον έλεγχο ορισμένων περιοχών.

Δείτε χάρτη του Institute for the Study of War (ISW) για το πώς μια πιθανή συμφωνία επί τη βάσει του αμερικανικού σχεδίου για τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να αναδιατάξει την μεθοριακή γραμμή μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας:

Χάρτης - Ουκρανία

