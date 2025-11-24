ΗΠΑ: «Τα συμφέροντα της Ουκρανίας εξετάστηκαν διεξοδικά» στη Γενεύη

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Ουκρανία για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία ήταν «εκτεταμένες και παραγωγικές». Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι της Ουκρανίας αναγνώρισαν ότι «όλες οι κύριες ανησυχίες τους» - συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφαλείας και της πολιτικής κυριαρχίας - είχαν «εξεταστεί διεξοδικά» κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Η δήλωση ανέφερε ότι υπήρξαν «αναθεωρήσεις και διευκρινίσεις» στο αρχικό σχέδιο των 28 σημείων. «Αυτοί [οι Ουκρανοί αξιωματούχοι] πιστεύουν ότι το τρέχον προσχέδιο αντικατοπτρίζει τα εθνικά τους συμφέροντα και παρέχει αξιόπιστους και εφαρμόσιμους μηχανισμούς για την προστασία της ασφάλειας της Ουκρανίας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα», ανέφεραν οι ΗΠΑ.

«Και οι δύο πλευρές χαιρέτισαν τη σταθερή πρόοδο που σημειώθηκε και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις καθώς οι συμφωνίες προχωρούν προς την τελική λύση». Το ανακοινωθέν του Λευκού Οίκου εκδόθηκε μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε σημειωθεί «τεράστια πρόοδος» στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

