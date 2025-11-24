CNN: Oι ΗΠΑ διατυμπανίζουν πρόοδο στο ουκρανικό, θα συμφωνήσει όμως το Κρεμλίνο;

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υιοθέτησε έναν αδιάκοπα αισιόδοξο τόνο στη Γενεύη, μετά από μια ημέρα εντατικών διαπραγματεύσεων με στόχο να πειστεί η Ουκρανία να αποδεχτεί τις τελευταίες προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας. «Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι εδώ, επειδή έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη Τύπου αργά το βράδυ της Κυριακής στην αμερικανική αποστολή στην ελβετική πόλη.

Ακόμη και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε επιπλήξει δημόσια την ουκρανική ηγεσία επειδή εξέφρασε αυτό που θεωρούσε ανεπαρκή ευγνωμοσύνη, ήταν τώρα «αρκετά ευχαριστημένος με τις αναφορές που του δώσαμε σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εμφανίστηκε απροσδόκητα μόνος του στην αίθουσα ενημέρωσης, αντί να συνοδεύεται, όπως είχε συμβεί νωρίτερα εκείνη την ημέρα, από τον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Αντρίι Γερμάκ, αρνήθηκε επανειλημμένα να αναφερθεί στις λεπτομέρειες των επιτευγμάτων.

«Δεν πρόκειται να επεκταθώ στις λεπτομέρειες των θεμάτων που συζητήσαμε, επειδή πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία», είπε ο Ρούμπιο, ενώ σε άλλα σχόλιά του υπονόησε ότι «τα στοιχεία που απομένουν δεν είναι ανυπέρβλητα».

Ωστόσο, δεδομένης της έκτασης των μεγάλων συμβιβασμών που καλείται να κάνει η Ουκρανία στην δημόσια διαθέσιμη έκδοση των ειρηνευτικών προτάσεων των ΗΠΑ - οι οποίες φέρεται να ευνοούν σε μεγάλο βαθμό τη Ρωσία - η υπόνοια ότι μπορούν εύκολα να ξεπεραστούν ακούγεται κενή περιεχομένου.

Η πρόταση για να παραδώσει η Ουκρανία βασικά εδάφη στην περιοχή Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας, για παράδειγμα, που η Ρωσία έχει προσαρτήσει αλλά δεν έχει καταλάβει, αποτελεί μακροχρόνια «κόκκινη γραμμή» για το Κίεβο, κυρίως επειδή η περιοχή περιλαμβάνει τη «ζώνη φρουρίου» των βαριά οχυρωμένων πόλεων και κωμοπόλεων που θεωρούνται απαραίτητες για την ουκρανική ασφάλεια.

Οι αμερικανικές προτάσεις που περιήλθαν στην κατοχή του CNN υποδηλώνουν ότι η περιοχή γίνεται ρωσική αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, στην οποία οι στρατιωτικές δυνάμεις του Κρεμλίνου θα συμφωνούσαν να μην εισέλθουν. Ωστόσο, η εντολή προς τον ουκρανικό στρατό να παραδώσει γη για την οποία τα στρατεύματά του έχουν πολεμήσει και πεθάνει θα ήταν δύσκολο να υποστηριχθεί.

Το ίδιο ισχύει και για τον προτεινόμενο περιορισμό στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Αν και το αμερικανικό σχέδιο ορίζει μέγιστο αριθμό 600.000 ανδρών, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι φοβούνται ότι αυτό θα άφηνε τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις.

Αλλά η Ουάσινγκτον, φαινομενικά ακόμη πιο αποφασισμένη να επιβάλει μια ειρηνευτική συμφωνία, έχει καταστήσει σαφές ότι αναμένει από την Ουκρανία να συμμορφωθεί, απειλώντας να αποσύρει την στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο και να επιτρέψει στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι - σύμφωνα με τα λόγια του Προέδρου Τραμπ - «να πολεμήσει με όλη του την καρδιά».

Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή το βράδυ από την Ουάσινγκτον, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι Ουκρανοί πιστεύουν ότι το τελευταίο προσχέδιο των ειρηνευτικών προτάσεων «αντανακλά τα συμφέροντα εθνικής τους ασφάλειας», μετά από διάφορες αναθεωρήσεις και διευκρινίσεις που έγιναν με τη συμβολή κορυφαίων Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων στη Γενεύη.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία επιβεβαίωσε ότι όλες οι κύριες ανησυχίες της - εγγυήσεις ασφάλειας, μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, προστασία υποδομών, ελευθερία ναυσιπλοΐας και πολιτική κυριαρχία - εξετάστηκαν διεξοδικά κατά τη διάρκεια της συνάντησης», ανέφερε η δήλωση.

Ακόμα κι αν το τρέχον προσχέδιο της ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ όντως καλύπτει τώρα την Ουκρανία, είναι πολύ πιθανό να μην καλύπτει πλέον τη Ρωσία, η οποία αρνείται σταθερά να υποχωρήσει από τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις. Και το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει περιορισμένη πίεση από τις ΗΠΑ για να το πράξει.

Στη Γενεύη, ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο απέφυγε επανειλημμένα τις προσπάθειές των δημοσιογράφων να τον ρωτήσουν αν οι ΗΠΑ θα περίμεναν επίσης από τη Ρωσία, όχι μόνο από την Ουκρανία, να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις. Αλλά αν ο Λευκός Οίκος είναι πραγματικά σοβαρολογεί πράγματι οτι θέλει να καταφύγει σε «μια διαρκή, συνολική ειρήνη» στην Ουκρανία, το να πείσει με κάποιο τρόπο το Κρεμλίνο να συμβιβαστεί μπορεί να είναι το καλύτερο στοίχημά του.

