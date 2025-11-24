Ζελένσκι: «Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμεινε ότι «η βασική αρχή που διατήρησε την ειρήνη στην Ευρώπη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία της πρέπει να γίνεται σεβαστή», καθώς τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής για την Πλατφόρμα της Κριμαίας στη Σουηδία, προειδοποίησε ότι εάν αυτή η αρχή «δεν λειτουργήσει στην Ευρώπη, τότε πού θα λειτουργήσει;»

Μιλώντας για τις συνομιλίες της Γενεύης αυτό το Σαββατοκύριακο, είπε ότι η Ουκρανία «συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ, με τους Ευρωπαίους εταίρους και πολλούς, πολλούς άλλους για να καθορίσει βήματα που μπορούν να τερματίσουν τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον μας... και να φέρουν πραγματική ασφάλεια».

Είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ήθελε να λάβει «νομική αναγνώριση για όσα έκλεψε για να παραβιάσει την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας». Εξήρε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι συμφώνησαν σε «εξαιρετικά ευαίσθητα» σημεία σχετικά με την απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου και παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία, αλλά σημείωσε ότι «για να επιτευχθεί πραγματική ειρήνη, χρειάζονται περισσότερα».

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας, ειδικά με τις ΗΠΑ και αναζητάμε συμβιβασμούς που μας ενδυναμώνουν αλλά δεν μας αποδυναμώνουν, και θα συνεχίσουμε να εξηγούμε πόσο επικίνδυνο είναι να προσποιούμαστε ότι η επιθετικότητα είναι κάτι που κανείς κανείς απλώς να παραβλέψει και να προχωρήσει».

Προέτρεψε τους ηγέτες να «μην είναι παθητικοί παρατηρητές της ιστορίας» και «να μην μένουν σιωπηλοί», αλλά να υπερασπιστούν τις βασικές αρχές της μεταπολεμικής ειρήνης στην Ευρώπη: «ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία, ότι οι εγκληματίες πολέμου δεν πρέπει να διαφύγουν της δικαιοσύνης και ότι ο επιτιθέμενος πρέπει να πληρώσει πλήρως για τον πόλεμο που ξεκίνησε».

Και ολοκλήρωσε λέγοντας «γι' αυτό οι αποφάσεις για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία είναι απαραίτητες», καθώς τους ζήτησε να «υποστηρίξουν αυτές τις αποφάσεις και να συνεχίσουν να πιέζουν τη Ρωσία».

