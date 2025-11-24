Ο Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Την τηλεδιάσκεψη οργάνωσε εκτάκτως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου António Costa στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ - Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης υπήρξε συναντίληψη για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, ενώ χαιρετίστηκαν οι προσπάθειες των προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι.

Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της ΕΕ και θα χρειαστεί να συμφωνηθεί από αυτά.