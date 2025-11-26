Σαρκοζί: Η καταδίκη του επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την Τετάρτη (26/11) την καταδίκη του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για επανεκλογή το 2012.

Ο 70χρονος Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του.

Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή καθώς στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του. Διατάχθηκε ωστόσο να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Ο πρώην αρχηγός κράτους δηλώνει αθώος και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, έφεση που θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου 2026.

