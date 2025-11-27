Ταϊτη: Επτά νεκροί και αγνοούμενοι από κατολίσθηση - Χείμαροι παρέσυραν σπίτια

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον δύο αγνοούνται μετά την τεράστια κατολίσθηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στην περιοχή Αφααχίτι της Ταϊτής, στη Γαλλική Πολυνησία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ο ίδιος τον τραγικό απολογισμό μέσω X (πρώην Twitter), εκφράζοντας τη θλίψη του και τη στήριξη του γαλλικού κράτους στις οικογένειες των θυμάτων.Η κατολίσθηση προκλήθηκε από τις σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Ένας όγκος λάσπης και βράχων ύψους 30 μέτρων παρέσυρε ένα σπίτι, που με τη σειρά του έπεσε πάνω σε ένα δεύτερο και το συνέθλιψε. Τα δύο σπίτια θάφτηκαν ολοσχερώς.«Ξυπνήσαμε από έναν τρομακτικό θόρυβο, σαν να περνούσε τρένο ακριβώς δίπλα μας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) η γειτόνισσα Ida Labbeyi.

«Βγήκαμε έξω και είδαμε ένα ολόκληρο σπίτι θαμμένο κάτω από τη λάσπη».Ο Ύπατος Αρμοστής της Γαλλίας στην Πολυνησία, Alexandre Rochatte, δήλωσε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, καθώς το έδαφος παραμένει εξαιρετικά ασταθές.

Χθες οι εργασίες διακόπηκαν για αρκετές ώρες όταν νέα μικρή κατολίσθηση παραλίγο να παρασύρει τα σωστικά συνεργεία.Στην περιοχή έχουν εκκενωθεί περίπου 30 σπίτια και επιχειρούν πυροσβέστες, χωροφύλακες, εκσκαφείς και ειδικοί σκύλοι.

