Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την βία των εποίκων

Οι επιθέσεις αυτές πρέπει να σταματήσουν. Σπέρνουν τον τρόμο μεταξύ των αμάχων και υπονομεύουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την εδραίωση της ειρήνης και την εγγύηση της διαρκούς ασφάλειας του ίδιου του κράτους του Ισραήλ

Φωτ. Αρχείου - Ισραηλινοί στρατιώτες σε έφοδο στην παλαιστινιακή πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Majdi Mohammad
Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Βρετανία καταδίκασαν "δριμύτατα" σήμερα "τη μεγάλη αύξηση" της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων αμάχων και κάλεσαν το Ισραήλ να τηρήσει το διεθνές δίκαιο και να προστατεύσει τον πληθυσμό της Δυτικής Όχθης, σε κοινή δήλωσή τους.

"Οι επιθέσεις αυτές πρέπει να σταματήσουν. Σπέρνουν τον τρόμο μεταξύ των αμάχων και υπονομεύουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο την εδραίωση της ειρήνης και την εγγύηση της διαρκούς ασφάλειας του ίδιου του κράτους του Ισραήλ", υπογραμμίζουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ, της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό και της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι.

"Ο αριθμός επιθέσεων έφθασε σε νέα ύψη", δηλώνουν και υπογραμμίζουν ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) ανέφερε 264 τον Οκτώβριο. "Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός επιθέσεων εποίκων μέσα σε έναν μήνα από τότε που τα Ηνωμένα Έθνη άρχισαν να τις καταγράφουν το 2006".

"Εμείς -η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Βρετανία- καταδικάζουμε δριμύτατα τη μεγάλη αύξηση της βίας των εποίκων κατά Παλαιστινίων αμάχων και απευθύνουμε έκκληση για σταθερότητα στη Δυτική Όχθη", τονίζουν.

Καλούν τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους υψηλόβαθμους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους να "κάνουν πράξεις" τις φραστικές καταδίκες τους.

Ζητούν από την ισραηλινή κυβέρνηση να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε "να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους οι δράστες αυτής της βίας".

Χαιρετίζουν επίσης "τη σαφή αντίθεση" του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, και επαναλαμβάνουν την αντίθεσή τους "σε κάθε μορφή προσάρτησης είτε είναι μερική, είτε πλήρης, είτε ντε φάκτο, καθώς και στα μέτρα εποικιστικής δραστηριότητας που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο".

Υπενθυμίζουν ότι μετά την επίσημη έγκριση, τον Αύγουστο του 2025, της δημιουργίας του εβραϊκού οικισμού Ε1 ο οποίος θα τεμαχίσει περαιτέρω τη Δυτική Όχθη, "η ανέγερση περισσοτέρων από 3.000 κατοικιών εγκρίθηκε τις τρεις τελευταίες εβδομάδες, αυξάνοντας σε 28.000 τον αριθμό των νέων κατοικιών που έχουν εγκριθεί από τον Ιανουάριο, αριθμός που δεν είχε ανέλθει ποτέ πριν" σε τόσο υψηλό επίπεδο.

"Καλούμε την ισραηλινή κυβέρνηση να επανεξετάσει αυτή την πολιτική", γράφουν οι υπουργοί.

Τέλος, καταγγέλλουν "την επίμονη άρνηση της ισραηλινής κυβέρνησης να αποδώσει στην Παλαιστινιακή Αρχή τα φορολογικά έσοδα που της ανήκουν", κρίνοντας την άρνηση αυτή "αδικαιολόγητη".

Η αποδέσμευση αυτών των εσόδων, σε συνδυασμό με την επέκταση του αντίστοιχου τραπεζικού συστήματος μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών τραπεζών, όπως και η αύξηση των ποσών που μεταφέρονται σε σέκελ (το ισραηλινό νόμισμα), είναι όλα μέτρα "βασικά για τους Παλαιστίνιους πολίτες και την ικανότητα της Παλαιστινιακής Αρχής να διασφαλίζει δημόσιες υπηρεσίες".

"Οικονομική κατάρρευση της Παλαιστινιακής Αρχής μόνο κακό θα έκανε στη σταθερότητα της περιοχής και στην ασφάλεια του ίδιου του Ισραήλ", καταλήγουν.

