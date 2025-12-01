Αυτή είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο για αγορά εξοχικής κατοικίας

Οι περισσότεροι πολίτες στη Βρετανία ονειρεύονται να αποκτήσουν ένα εξοχικό σπίτι όπου θα μπορούν να περνούν τα καλοκαίρια τους κυνηγώντας τον ήλιο. Η τάση απόκτησης δεύτερης κατοικίας αυξάνεται, καθώς ανεβαίνουν η ζήτηση για τουριστικές ενοικιάσεις και οι τιμές σε δημοφιλείς περιοχές.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για κατοικίες με δυνατότητα self-catering και για σταθερά τροχόσπιτα. Για πολλούς, οι εξοχικές κατοικίες θεωρούνται τρόπος δημιουργίας εισοδήματος, ειδικά όταν βρίσκονται σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

