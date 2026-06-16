Πρόστιμο 309.339 ευρώ στην Τottis Bingo για υπέρβαση περιθωρίου κέρδους

Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 389.339 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έπειτα από ελέγχους που αφορούσαν τόσο την τήρηση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους όσο και την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι έλεγχοι αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Αρχής για την προστασία των καταναλωτών, τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και την αντιμετώπιση πρακτικών που παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς.

Το μεγαλύτερο πρόστιμο επιβλήθηκε στην εταιρεία TOTTIS BINGO AEBE, η οποία καλείται να καταβάλει το ποσό των 309.339 ευρώ. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτικών μηχανισμών, διαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων που ανήκουν στην κατηγορία των σοκολατοειδών.

Οι παραβάσεις εντοπίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2026 και κρίθηκε ότι παραβιάζουν τις ισχύουσες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για τον έλεγχο των τιμών και την αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων σε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά.

Παράλληλα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αποθήκη στον Δήμος Δάφνης, οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 6.341 τεμάχια απομιμητικών αξεσουάρ, τα οποία στη συνέχεια καταστράφηκαν. Για την υπόθεση επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 80.000 ευρώ.

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