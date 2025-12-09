Ο τραγουδιστής των Mavericks Raul Malo πέθανε σε ηλικία 60 ετών

Ο Malo πέθανε το βράδυ της Δευτέρας, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Betty Malo, στη σελίδα της στο Facebook. Έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Ο τραγουδιστής των Mavericks Raul Malo πέθανε σε ηλικία 60 ετών
AP/Malo
Ο Ραούλ Μάλο, τραγουδιστής και κιθαρίστας των The Mavericks, πέθανε σε ηλικία 60 ετών. Παρότι δεν διευκρινίστηκε η αιτία θανάτου, ο Malo είχε αποκαλύψει το καλοκαίρι του 2024 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Είχε αποκαλύψει μέσω Instagram ότι έπασχε από λεπτομηνιγγική νόσο (LMD), μια σπάνια επιπλοκή κατά την οποία ο καρκίνος εξαπλώνεται στις μεμβράνες που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

«Με βαθύτατη θλίψη μοιραζόμαστε την απώλεια του φίλου, συναδέλφου και αδελφού μας, Raul Malo, στις 8 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 60 ετών», ανέφερε η ανακοίνωση του συγκροτήματος στα κοινωνικά δίκτυα.

«Όσοι είχαν την τύχη να βρεθούν στην τροχιά του Raul γνώριζαν ότι ήταν μια ακαταμάχητη δύναμη της φύσης, με μια μεταδοτική ενέργεια. Σε μια καριέρα που ξεπέρασε τις τρεις δεκαετίες, διασκεδάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, η τεράστια δημιουργική του συμβολή και το μοναδικό του ταλέντο δημιούργησαν μια πολυπολιτισμική αμερικανική μουσική που ξεπέρασε τα σύνορα της ίδιας της Αμερικής.

»Παρότι οι εκρηκτικές του εμφανίσεις του χάρισαν ένα τεράστιο και πιστό κοινό, και η δυναμική του τραγουδοποιία και μουσικότητα του απέφεραν πολλά βραβεία Grammy, ACM και CMA, ο ίδιος υπερηφανευόταν περισσότερο για τη διαχρονική του αφοσίωση στη διατήρηση του πολύγλωσσου αμερικανικού μουσικού ρεπερτορίου — μια πορεία που κορυφώθηκε το 2020, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ που έκανε ντεμπούτο ταυτόχρονα στην κορυφή των δύο charts: Latin Pop και Folk-Americana.

»Χάρη σε αυτή την αφοσίωση, αλλά και στην ακούραστη προσήλωσή του στη μουσική εκπαίδευση ως πηγή έμπνευσης για κάθε παιδί στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, ο Raul τιμήθηκε με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς της Americana Music Association και το American Eagle Award του National Music Council των Ηνωμένων Πολιτειών.

»Αν και το γήινο σώμα του μπορεί να έφυγε, το πνεύμα του Raul θα ζει για πάντα στον παράδεισο και εδώ στη γη, μέσα από τη μουσική, τη χαρά και το φως που πρόσφερε. Η συμβολή του στην αμερικανική και λατινογενή μουσική θα παραμείνει αθάνατη, καθώς η φωνή και τα τραγούδια του άγγιξαν θαυμαστές και καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο.

»Ο Raul αφήνει πίσω τη σύζυγό του των 34 ετών, Betty, τους γιους του Dino, Victor και Max, τη μητέρα του Norma, την αδελφή του Carol και τα μέλη των Mavericks, Paul Deakin, Eddie Perez και Jerry Dale McFadden.

»Η οικογένεια ευχαριστεί όλους για την αγάπη και τη στήριξη και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη δύσκολη στιγμή.»

Γεννημένος στο Μαϊάμι ως Raul Francisco Martínez-Malo Jr. από Κουβανούς γονείς, ίδρυσε τους The Mavericks το 1989 μαζί με τον ντράμερ Paul Deakin και τον μπασίστα Robert Reynolds. Το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 1990 από την ανεξάρτητη εταιρεία Y&T Music.

Το ύφος του συγκροτήματος υπήρξε υβριδικό: άλλοι τους χαρακτηρίζουν alt-country, άλλοι Americana, roots, Latin, Tejano ή swing. Στην πραγματικότητα ήταν όλα αυτά μαζί — μια μίξη που καθοδηγούνταν από τις συνθέσεις του Malo, το ευρύ φωνητικό του εύρος και το χαρακτηριστικό κιθαριστικό του ύφος.

Η δύναμη του Malo βρισκόταν στη σύνθεση των επιρροών: rock, παραδοσιακή country, surf, latin, ακόμη και στοιχεία από την punk σκηνή των πρώτων χρόνων στα κλαμπ του Μαϊάμι. «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου ακούγαμε τα πάντα», είχε πει σε συνέντευξη στο NPR το 2020. «Ήταν ένας εορτασμός όλων των πολιτισμών».

Την ίδια χρονιά οι Mavericks είχαν κυκλοφορήσει το ισπανόφωνο άλμπουμ En Español, με πρωτότυπα τραγούδια και κλασικά λατινοαμερικανικά standards. Το 2002 ο Malo κυκλοφόρησε επίσης ένα παιδικό άλμπουμ στα ισπανικά, El Cancionero de la Familia Volume 1, με συμμετοχές της αδελφής του, Carol, της συζύγου του, Betty, και της μητέρας του, Norma.

Το συγκρότημα πέρασε από διάφορες φάσεις, διαλύθηκε και επανενώθηκε με διαφορετικές συνθέσεις. Ο Malo κυκλοφόρησε επίσης μια ντουζίνα προσωπικά άλμπουμ και συνεργασίες, μεταξύ των οποίων τα Say Less, You’re Only Lonely και Sinners & Saints.

Το 2024 οι Mavericks κυκλοφόρησαν το 13ο στούντιο άλμπουμ τους, Moon & Stars. Στην πορεία τους απέσπασαν ένα Grammy, δύο βραβεία Country Music Association και τρία των Academy of Country Music.

Ο Malo τιμήθηκε επίσης με βραβείο BMI για το τραγούδι All You Ever Do Is Bring Me Down, ενώ είχε προταθεί για αρκετά προσωπικά Grammy, μεταξύ των οποίων για το άλμπουμ Lucky One και για τη δουλειά του με το λατινικό supergroup Los Super Seven.

