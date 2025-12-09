Explainer: Γιατί η παρέμβαση της Paramount αλλάζει τα δεδομένα στη συμφωνία Netflix - Warner Bros

Η προσφορά της Paramount, που είναι εξ ολοκλήρου σε μετρητά, ανέρχεται σε 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η προσφορά της Netflix, ύψους 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι ένας συνδυασμός μετρητών (23,25 δολάρια ανά μετοχή) και μετοχών (4,50 δολάρια)

Explainer: Γιατί η παρέμβαση της Paramount αλλάζει τα δεδομένα στη συμφωνία Netflix - Warner Bros
Σε σενάριο που θα ζήλευαν και οι σεναριογράφοι του Χόλιγουντ εξελίσσεται η υπόθεση με τη συμφωνία ορόσημο του Netflix με την Warner Bros. Discovery και κατόπιν την εμπλοκή της Paramount

Η τελευταία έκανε χθες προσφορά εξαγοράς στην Warner Bros. Discovery, λίγες ημέρες αφού το Netflix κατέληξε στη συμφωνία εξαγοράς με την εταιρεία για 72 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι συν-διευθύνοντες σύμβουλοι της Netflix δήλωσαν τη Δευτέρα ότι είναι «απίστευτα ευχαριστημένοι» με τη συμφωνία που έχουν συνάψει για την εξαγορά της Warner Bros. και είναι «εξαιρετικά σίγουροι» ότι η συμφωνία θα προχωρήσει, παρά την εχθρική προσπάθεια της Paramount να εξαγοράσει την εταιρεία με μια συμφωνία που θα έδινε στους μετόχους 18 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε μετρητά από τα 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια που η Netflix ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει την περασμένη εβδομάδα.

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο και η οικονομική διαφορά

Σύμφωνα με το Forbes, οι συν-διευθύνοντες σύμβουλοι της Netflix, Ted Sarandos και Greg Peters, μίλησαν στη Διάσκεψη UBS Global Media and Communications τη Δευτέρα και δήλωσαν ότι η κίνηση της Paramount ήταν «απολύτως αναμενόμενη», προσθέτοντας ότι «έχουν κλείσει τη συμφωνία» και είναι «απόλυτα σίγουροι ότι θα την ολοκληρώσουν».

Η Paramount, υπό τη διεύθυνση του David Ellison, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το πρωί ότι θα προσφέρει 30 δολάρια ανά μετοχή για την Warner Bros. Discovery, Inc. και επέκρινε τη συμφωνία της Netflix για 27,75 δολάρια ανά μετοχή, χαρακτηρίζοντάς την ως «κατώτερη και αβέβαιης αξίας» και εκθέτοντας τους μετόχους της Warner Bros. σε μια μακροχρόνια διαδικασία ρυθμιστικής έγκρισης.

Σε αντίθεση με τη συμφωνία που συνήφθη με τη Netflix, η οποία κάλυπτε το κινηματογραφικό στούντιο και την υπηρεσία streaming της Warner —και θα οδηγούσε στην απόσχιση του τμήματος Global Networks της εταιρείας, Discovery Global, σε μια νέα εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία το επόμενο έτος— η προσφορά της Paramount αφορά το σύνολο της Warner Bros. Discovery.

Η προσφορά της Paramount, που είναι εξ ολοκλήρου σε μετρητά, ανέρχεται σε 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η προσφορά της Netflix, ύψους 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι ένας συνδυασμός μετρητών (23,25 δολάρια ανά μετοχή) και μετοχών (4,50 δολάρια).

Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά την προειδοποίηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ως σημαντικούς υποστηρικτές την δισεκατομμυριούχο οικογένεια Έλισον, ότι η συμφωνία με τη Netflix ενδέχεται να προσελκύσει την προσοχή των αντιμονοπωλιακών αρχών και ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των δύο εταιρειών στον τομέα του streaming θα μπορούσε να «αποτελέσει πρόβλημα».

Πότε θα ολοκληρωθεί η εξαγορά

Η Netflix δήλωσε ότι αναμένει η συμφωνία της να ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες, εν αναμονή των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων, της έγκρισης των μετόχων της Warner και άλλων προϋποθέσεων, ενώ η Paramount δήλωσε ότι είναι «πολύ αισιόδοξη για την ταχεία λήψη ρυθμιστικής έγκρισης» στο πλαίσιο της πρότασής της.

Η Paramount δήλωσε ότι έχει δημοσιοποιήσει την προσφορά της —και την έχει υποβάλει απευθείας στους μετόχους της Warner Bros.— μετά την «απόλυτη αδιαφορία» της Warner Bros. για τις έξι προτάσεις της Paramount που υποβλήθηκαν σε διάστημα 12 εβδομάδων.

Tα επιχειρήματα της Paramount

Ενδιαφέρον έχει και η ιστοσελίδα που έχει δημιουργήσει η Paramount με την περιγραφή της προσφοράς της (και πώς συγκρίνεται με αυτή της Netflix).

Αυτά είναι τα κύρια επιχειρήματα με τα οποία θα προσπαθήσει να πείσει τους μετόχους.

Βασική Παράμετρος

Scope (Πεδίο / Αντικείμενο)

Paramount:
✓ 100% της Warner Bros. Discovery

Netflix:
✗ Μόνο το Streaming & Studios Business
(Εξαιρεί το Global Networks Business)

Cash Consideration (Μετρητά ανά μετοχή)

Paramount:
✓ 30,00 $ ανά μετοχή
(+6,75 $ ανά μετοχή / +18 δισ. $ επιπλέον / +29% περισσότερη αξία)

Netflix:
✗ 23,25 $ ανά μετοχή

Total Consideration (Συνολικό Αντάλλαγμα)

Paramount:
✓ 30,00 $ ανά μετοχή
(+2,25 $ ανά μετοχή / +8% περισσότερη αξία)

Netflix:
✗ 27,75 $ ανά μετοχή
(περιλαμβάνει 4,50 $ ανά μετοχή σε μετοχές Netflix)

Total Offer Value (Συνολική Αξία Προσφοράς)

Paramount:
✓ 30,00 $ ανά μετοχή
(+1,25 $ ανά μετοχή / +4% περισσότερη αξία)

Netflix:
✗ ~28,75 $ ανά μετοχή
(περιλαμβάνει ~1,00 $ ανά μετοχή στο Global Networks Stock)

Value Certainty (Βεβαιότητα Αξίας)

Paramount:
✓ Πρόταση εξ ολοκλήρου σε μετρητά για ολόκληρη την εταιρεία — παρέχει ξεκάθαρη βεβαιότητα αξίας.

Netflix:
✗ Λιγότερη βεβαιότητα αξίας λόγω σημαντικής αβεβαιότητας της αξίας του Linear Networks “stub”, αφήνοντας τους μετόχους εκτεθειμένους σε ένα υπερμοχλευμένο και δομικά φθίνον περιουσιακό στοιχείο.

Closing Certainty (Βεβαιότητα Ολοκλήρωσης)

Paramount:
✓ Η Paramount έχει ξεκάθαρη πορεία προς ρυθμιστική έγκριση και προσφέρει ανώτερη βεβαιότητα ολοκλήρωσης και προστασίες για τους μετόχους της WBD.

Netflix:
✗ Πολύ πιο απαιτητικές εγκρίσεις και μεταγενέστερη «Ημερομηνία Λήξης» υπογραμμίζουν τη ρυθμιστική αβεβαιότητα της πρότασης.

Timing (Χρονοδιάγραμμα)

Paramount:
✓ Η πρόταση αναμένεται να λάβει ρυθμιστικές εγκρίσεις (πιθανότατα εντός 12 μηνών).

Netflix:
✗ Η πρόταση της Netflix πιθανότατα θα αντιμετωπίσει σημαντικά μακρύτερη διαδικασία ρυθμιστικής έγκρισης (ή πιθανή πλήρη απόρριψη), καθυστερώντας την υλοποίηση της αξίας.

Regulatory Commitment (Ρυθμιστική Δέσμευση)

Paramount:
✓ Δέσμευση για εξαντλητικές ρυθμιστικές προσπάθειες, μέχρι και υλική επιβάρυνση για ολόκληρη τη Συγχωνευμένη Εταιρεία, με διαδικασίες ήδη ξεκινώντας σε πολλές περιοχές.

Netflix:
✗ Η Netflix συμφώνησε σε πιο περιορισμένες ρυθμιστικές προσπάθειες, χωρίς υποχρεώσεις να κάνει κάτι για την υπάρχουσα επιχείρησή της.

paramount.jpg

