Πυρηνικός εφιάλτης: Η προσομοίωση που δείχνει πιθανό πλήγμα και στην Ελλάδα
Μια προσομοίωση του Princeton αποκαλύπτει βήμα βήμα πώς θα εξελισσόταν ένας πυρηνικός πόλεμος Ρωσίας ΗΠΑ και τα εκατομμύρια θυμάτων που θα άφηνε πίσω του
Ο κόσμος παρακολουθεί με ανησυχία την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ, ειδικά μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Πούτιν ότι η χώρα του «είναι έτοιμη να πολεμήσει» αν ξεσπάσει σύγκρουση στην Ευρώπη. Παρότι ένα πυρηνικό σενάριο θεωρείται ακόμη μη ρεαλιστικό, η συζήτηση αναζωπυρώνεται με κάθε βήμα κλιμάκωσης.
