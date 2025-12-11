Η Ευρώπη χτυπά το καμπανάκι για τους Κινέζους
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε μια νέα γεωπολιτική φάση, αποφασισμένη να αποτινάξει τη χρόνια εξάρτησή της από τις κινεζικές σπάνιες γαίες – τα “αόρατα” υλικά που κινούν κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, κάθε μπαταρία και κάθε σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα.
Με ένα σχέδιο ύψους 3 δισ. ευρώ, η Ευρώπη επιχειρεί να ξαναγράψει τον χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών, επιδιώκοντας μια αυτάρκεια που μέχρι χθες έμοιαζε ουτοπική.
