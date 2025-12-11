Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην εθνική οδό έξω από τη Λάρισα - Έκλεισαν προσωρινά τα διόδια
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, περίπου στις 08:30, καθώς αυτοκίνητο μπήκε εκ παραδρομής στο αντίθετο ρεύμα στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Onlarissa.gr άμεσα ενημερώθηκε η εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου καθώς και η αστυνομία που ξεκίνησε επιχείρηση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου προτού προκληθεί τροχαίο ατύχημα.
Το αυτοκίνητο κάπου στο ύψος της Γυρτώνης μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και ειδικότερα σε αυτό προς Αθήνα ενώ κινούταν προς Θεσσαλονίκη.
Άμεσα κινητοποιήθηκε η αστυνομία που φρόντισε να κλείσει τα διόδια Μακρυχωρίου προς στιγμήν προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης Newsbomb
09:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στο Ηράκλειο για εξαφάνιση 33χρονου
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Ευρώπη χτυπά το καμπανάκι για τους Κινέζους
09:24 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Όμιλος ΑΒΑΞ: Συνέχεια στην ισχυρή ανάπτυξη με αριθμούς ρεκόρ
09:15 ∙ WHAT THE FACT
Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια: Προσοχή στο χρώμα - Ποιο «καίει» περισσότερο ρεύμα
09:03 ∙ WHAT THE FACT
Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο - Ανάλυση 3D αποκαλύπτει νέα στοιχεία
08:57 ∙ WHAT THE FACT