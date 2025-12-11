Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην εθνική οδό έξω από τη Λάρισα - Έκλεισαν προσωρινά τα διόδια

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, περίπου στις 08:30, καθώς αυτοκίνητο μπήκε εκ παραδρομής στο αντίθετο ρεύμα στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Onlarissa.gr άμεσα ενημερώθηκε η εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου καθώς και η αστυνομία που ξεκίνησε επιχείρηση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου προτού προκληθεί τροχαίο ατύχημα.

Το αυτοκίνητο κάπου στο ύψος της Γυρτώνης μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και ειδικότερα σε αυτό προς Αθήνα ενώ κινούταν προς Θεσσαλονίκη.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η αστυνομία που φρόντισε να κλείσει τα διόδια Μακρυχωρίου προς στιγμήν προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα.

Διαβάστε επίσης