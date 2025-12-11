Πάτρα: Στο νοσοκομείο οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ
Το δίκυκλο συγκρούστηκε με ΙΧ στην οδό Μαιζώνος και Ιεροθέου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) στην Πάτρα, όπου μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην οδό Μαιζώνος και Ιεροθέου.
Ο οδηγός του δικύκλου έπεσε με δύναμη στο έδαφος και τραυματίστηκε.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
*Με πληροφορίες από tempo24.news
