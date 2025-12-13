Axios: Πιέσεις Ουάσινγκτον σε Κίεβο να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο με παραχώρηση εδαφών

Φωτ. Αρχείου - Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην είσοδο του Λευκού Οίκου, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025.

Ο Λευκός Οίκος ασκεί έντονη πίεση στην Ουκρανία να εγκρίνει το σχέδιό του για τον τερματισμό της σύρραξης με τη Ρωσία, το οποίο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις, αναφέρει δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Σύμφωνα με το Axios, «οι εδαφικές παραχωρήσεις που ζητούνται από το Κίεβο παραμένουν ένα σοβαρό πρόβλημα για τη συμφωνία».

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες συμβουλεύουν τον Ζελένσκι να μη βιαστεί να συνάψει συμφωνία, ειδικά μια συμφωνία που θα τον ανάγκαζε να παραχωρήσει έδαφος, αναφέρει το άρθρο.

Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά πιστεύει ότι «ο Ζελένσκι μπορεί να έχει προσφέρει μια λύση για το εδαφικό ζήτημα», θέτοντας το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος.

«Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν την κίνηση του Ζελένσκι ως πρόοδο», αναφέρει το Axios, ενώ δήλωσε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι θα υποστηρίξουν ένα τέτοιο δημοψήφισμα.

Υπενθυμίζεται ότι το Κρεμλίνο έχει ήδη απορρίψει την ιδέα της διεξαγωγής δημοψηφίσματος, καθώς αυτό θα απαιτούσε την κήρυξη εκεχειρίας κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, κάτι που η Μόσχα θεωρεί απαράδεκτο καθώς θα σήμαινε την παραμονή ουκρανικών στρατευμάτων στο Ντονμπάς.

Χθες (12/12), ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποίησαν μια ψηφιακή συνάντηση με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου συζήτησαν τα σχέδια για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

Ξανά στην Ευρώπη οι Γουίτκοφ και Κούσνερ

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι οι συζητήσεις αυτές, καθώς και ο τελευταίος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας την Πέμπτη (11/12), έδειξαν επαρκή πρόοδο για να πείσουν τον Τραμπ να στείλει τους Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Ευρώπη. «Πιστεύουν ότι υπάρχει πιθανότητα ειρήνης και ο πρόεδρος τους εμπιστεύεται», δήλωσε άλλος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, αναφέρει το δημοσίευμα.

Τα μέρη σημείωσαν επίσης πρόοδο όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια της ψηφιακής συνάντησης.

Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε πως η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να δώσει στην Ουκρανία μια εγγύηση βάσει του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, η οποία θα εγκριθεί από το Κογκρέσο και θα είναι νομικά δεσμευτική, γράφει το Axios.

«Θέλουμε να δώσουμε στους Ουκρανούς μια εγγύηση ασφάλειας που, από τη μία πλευρά, δεν θα είναι λευκή επιταγή, αλλά, από την άλλη, θα είναι αρκετά ισχυρή. Είμαστε έτοιμοι να την υποβάλουμε στο Κογκρέσο για ψήφιση», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι διαπραγματεύσεις για ένα μεταπολεμικό οικονομικό πακέτο και πακέτο ανασυγκρότησης προχωρούν επίσης καλά, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

«Σύμφωνα με την τρέχουσα πρόταση, ο πόλεμος θα τελειώσει με την Ουκρανία να διατηρεί την κυριαρχία του 80% του εδάφους της, να λαμβάνει την μεγαλύτερη και ισχυρότερη εγγύηση ασφάλειας που έχει λάβει ποτέ και να λαμβάνει ένα πολύ σημαντικό οικονομικό πακέτο υποστήριξης», πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε εκ νέου τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνάψει ειρήνη, υποστηρίζοντας ότι ο «μοναδικός αντίπαλος» του ειρηνευτικού σχεδίου που προτείνουν οι ΗΠΑ είναι ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

