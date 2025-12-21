Πέθανε ο Ira «Ike» Schab σε ηλικία 105 ετών - Ήταν επιζών της επίθεσης στο Περλ Χάρμπορ το 1941

Ο Ira «Ike» Schab, 103 ετών, υπογράφει μια αμερικανική σημαία κατά τη διάρκεια της 82ης τελετής για την Ημέρα Μνήμης του Περλ Χάρμπορ, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023, στο Περλ Χάρμπορ της Χονολουλού, Χαβάη.

Ο Ira «Ike» Schab, ένας βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος ήταν από τους τελευταίους επιζώντες της ιαπωνικής αεροπορικής επίθεσης στο Περλ Χάρμπορ το 1941, πέθανε σε ηλικία 105 ετών.

Ο Schab, ο οποίος υπηρετούσε στο Αμερικανικό Ναυτικό όταν έγινε η επίθεση, πέθανε το Σάββατο, σύμφωνα με δήλωση του USS Arizona Memorial, το οποίο αποτίει φόρο τιμής στους στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στο Περλ Χάρμπορ στις 7 Δεκεμβρίου 1941.

Ο βετεράνος πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του στο Όρεγκον ενώ άκουγε μουσική σουίνγκ, με την οικογένειά του στο πλευρό του, προστίθεται στην δήλωση.

Η επίθεση στο Περλ Χάρμπορ το 1941

Το 1941, ο Ira «Ike» Schab, από το Σικάγο, ήταν ένας 21 ετών μουσικός του Ναυτικού των ΗΠΑ που υπηρετούσε στο USS Dobbin όταν οι Ιάπωνες πραγματοποίησαν την αιφνιδιαστική τους επίθεσή στο Περλ Χάρμπορ της Χαβάης. Ο Schab πέρασε εκείνο το πρωί βοηθώντας στην παροχή πυρομαχικών για τους αντιαεροπορικούς πυροβολητές, σύμφωνα με την δήλωση.

«Ήμασταν αρκετά έκπληκτοι – έκπληκτοι και τρομοκρατημένοι», είχε διηγηθεί ο Schab το 2023. «Δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Και ξέραμε ότι αν μας συνέβαινε κάτι, αυτό θα ήταν το τέλος μας».

Τα αρχεία του Ναυτικού δείχνουν ότι στην επίθεση στο Περλ Χάρμπορ σκοτώθηκαν τρεις ναύτες που επάνδρωναν ένα αντιαεροπορικό πυροβόλο στο πλοίο του Schab. Ο ένας σκοτώθηκε στη μάχη και οι άλλοι δύο πέθαναν αργότερα από τραύματα που προκλήθηκαν από θραύσματα βόμβας που χτύπησε την πρύμνη του Dobbin.

Ο Schab πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου που ακολούθησε με το Ναυτικό στον Ειρηνικό.

Μετά τον πόλεμο έγινε ηλεκτρολόγος μηχανικός και εργάστηκε στο διαστημικό πρόγραμμα Apollo που έστειλε Αμερικανούς αστροναύτες στο φεγγάρι. Ο γιος του εντάχθηκε αργότερα κι εκείνος στο Ναυτικό και αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του πλοιάρχου.

Ήταν σημαντικό για τον Schab να ταξιδεύει από το σπίτι του στο Όρεγκον μέχρι τον τόπο της επίθεσης για τις ετήσιες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί. «Το κάνω για να τιμήσω τους άντρες που δεν τα κατάφεραν», είχε πει το 2023.

Το 2022, σε μια εκδήλωση στο Περλ Χάρμπορ παρακάλεσε τους παρευρισκόμενους να τιμήσουν όλους όσους υπηρέτησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. «Έκαναν καταπληκτική δουλειά».