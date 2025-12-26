ISRO: Ο LVM3-M6 σε επιτυχή εκτόξευση αμερικανικού δορυφόρου σε χαμηλή τροχιά

Σε μια ιστορική αποστολή την παραμονή των Χριστουγέννων, ο βαρύτερος πύραυλος του ISRO, ο LVM3-M6, εκτόξευσε με επιτυχία την Τετάρτη έναν αμερικανικό δορυφόρο επικοινωνιών σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO), σημειώνοντας το βαρύτερο ωφέλιμο φορτίο που έχει ποτέ τοποθετηθεί σε LEO από εκτόξευση LVM3 από ινδικό έδαφος.

Η διαστημική υπηρεσία με έδρα τη Μπενγκαλούρου ανακοίνωσε ότι ο πύραυλος τοποθέτησε με ακρίβεια τον δορυφόρο BlueBird Block-2 στην προβλεπόμενη τροχιά του.

Η αποστολή BlueBird Block-2 αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου αστερισμού δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά, με στόχο την παροχή απευθείας συνδεσιμότητας κινητής τηλεφωνίας μέσω δορυφόρου.

Ο αστερισμός αυτός θα επιτρέπει κλήσεις φωνής και βίντεο 4G και 5G, αποστολή μηνυμάτων, streaming και δεδομένα για όλους, παντού και ανά πάσα στιγμή.

Ο LVM3-M6 μετέφερε τον δορυφόρο επικοινωνιών στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της NewSpace India Ltd (NSIL) και της αμερικανικής AST SpaceMobile (AST and Science, LLC). Η NewSpace India αποτελεί τον εμπορικό βραχίονα του ISRO.

Ο πύραυλος ύψους 43,5 μέτρων απογειώθηκε εντυπωσιακά στις 8:54 π.μ. από τη δεύτερη εξέδρα εκτόξευσης στο Σριχαρικότα, την Τετάρτη.

Ύστερα από πτήση διάρκειας περίπου 15 λεπτών, το διαστημικό σκάφος BlueBird Block-2 αποχωρίστηκε από το όχημα και τοποθετήθηκε με επιτυχία σε τροχιά.

Με βάρος 6.100 κιλά, ο δορυφόρος επικοινωνιών αποτελεί το βαρύτερο ωφέλιμο φορτίο που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε χαμηλή γήινη τροχιά στην ιστορία εκτοξεύσεων LVM3 από ινδικό έδαφος, σύμφωνα με τον ISRO.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η αποστολή LVM3-M5 Communication Satellite-03, βάρους περίπου 4.400 κιλών, η οποία εκτοξεύθηκε με επιτυχία από τον ISRO στις 2 Νοεμβρίου σε γεωσύγχρονη μεταβατική τροχιά (GTO).

Η αποστολή αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός δορυφόρου επικοινωνιών νέας γενιάς, σχεδιασμένου να παρέχει κυψελοειδή ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας απευθείας στα smartphones.

Η AST SpaceMobile κατασκευάζει το πρώτο και μοναδικό διαστημικό κυψελοειδές ευρυζωνικό δίκτυο στον κόσμο, το οποίο είναι προσβάσιμο απευθείας από smartphones και προορίζεται τόσο για εμπορικές όσο και για κυβερνητικές εφαρμογές.

Ο LVM3-M6, γνωστός και ως Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV-MkIII), είναι ένας τριών σταδίων πύραυλος με κρυογενικό κινητήρα, σχεδιασμένος και αναπτυγμένος από το Κέντρο Συστημάτων Υγρής Πρόωσης του ISRO.

Το όχημα χρησιμοποιεί δύο στερεούς προωθητήρες S200, οι οποίοι παρέχουν την τεράστια ώθηση που απαιτείται για την απογείωση.

Οι προωθητήρες αυτοί έχουν αναπτυχθεί από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Vikram Sarabhai στο Θιρουβανανθαπουράμ.

Σύμφωνα με την AST SpaceMobile, η εταιρεία έχει ήδη εκτοξεύσει πέντε δορυφόρους, τους BlueBird 1-5, τον Σεπτέμβριο του 2024, οι οποίοι παρέχουν συνεχή κάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες επιλεγμένες χώρες.

Η εταιρεία σχεδιάζει την εκτόξευση παρόμοιων δορυφόρων για την ενίσχυση του δικτύου της και έχει συνάψει συνεργασίες με περισσότερους από 50 παρόχους κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως.

Η αποστολή LVM3-M6 είναι η έκτη επιχειρησιακή πτήση του LVM3 και η τρίτη αποκλειστικά εμπορική αποστολή για την εκτόξευση του διαστημικού σκάφους BlueBird Block-2.

Ο LVM3 διαθέτει εντυπωσιακό ιστορικό, έχοντας ολοκληρώσει οκτώ συνεχόμενες επιτυχημένες εκτοξεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των φιλόδοξων αποστολών Chandrayaan-2 και Chandrayaan-3, ανέφερε ο ISRO.