Μια πλανητική ευθυγράμμιση που συμβαίνει μία φορά στη ζωή έρχεται το 2026

Τι είναι το exosyzygy και γιατί έχει σημασία

Δημήτρης Δρίζος

Μια πλανητική ευθυγράμμιση που συμβαίνει μία φορά στη ζωή έρχεται το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια εξαιρετικά σπάνια αστρονομική ευθυγράμμιση δύο εξωπλανητών με το άστρο τους, ένα φαινόμενο γνωστό ως exosyzygy, αναμένεται να συμβεί το 2026.

Παρότι πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα γνωστά γεγονότα αυτού του είδους εκτός του ηλιακού μας συστήματος, είναι πολύ πιθανό να περάσει απαρατήρητο, καθώς δεν έχει προγραμματιστεί χρόνος παρατήρησης σε κανένα μεγάλο τηλεσκόπιο.

Η ευθυγράμμιση θα έχει ως αποτέλεσμα δύο πλανήτες να διέλθουν ταυτόχρονα μπροστά από τον μητρικό τους αστέρα, όπως φαίνεται από τη Γη. Πρόκειται για ένα φαινόμενο ανάλογο με εκείνο που σημειώθηκε το 2010, το οποίο όμως δεν είχε γίνει αντιληπτό σε πραγματικό χρόνο.

Τότε, η ομάδα του Teruyuki Hirano από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Τόκιο εντόπισε το γεγονός εκ των υστέρων, αναλύοντας αρχειακά δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler της NASA. Αυτή τη φορά οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι η ευθυγράμμιση έρχεται, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν θα καταγραφεί ζωντανά.

Τι είναι το exosyzygy και γιατί έχει σημασία

Ο όρος exosyzygy περιγράφει την ευθυγράμμιση τριών ουράνιων σωμάτων, ένα φαινόμενο γνωστό ως συζυγία, σε ένα πλανητικό σύστημα εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Προέρχεται από τη λέξη «εξωπλανήτης» και αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την εξωηλιακή διάσταση. Από τη σκοπιά της Γης, το φαινόμενο εμφανίζεται ως ταυτόχρονη διέλευση δύο πλανητών μπροστά από τον δίσκο του άστρου τους, εντός του οπτικού πεδίου διαστημικών τηλεσκοπίων.

Τέτοιου είδους τριπλές ευθυγραμμίσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες. Όπως αναφέρει το Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), η μοναδική επιβεβαιωμένη exosyzygy μέχρι σήμερα καταγράφηκε το 2010 και αναγνωρίστηκε μόνο αναδρομικά.

Λόγω της γεωμετρίας τους, αυτά τα γεγονότα επιτρέπουν στους επιστήμονες να βελτιώσουν τις μετρήσεις των τροχιακών παραμέτρων, να ανιχνεύσουν βαρυτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ πλανητών και ακόμη να υποψιαστούν την ύπαρξη αόρατων σωμάτων στο ίδιο σύστημα.

clipboard01-07-202601.jpg

Γιατί δεν θα παρατηρηθεί το φαινόμενο

Παρά τη γνώση για την επερχόμενη ευθυγράμμιση, οι αστρονόμοι δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν χρόνο παρατήρησης.

Ο προγραμματισμός σε μεγάλα επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και συχνά «κλειδώνει» χρόνια νωρίτερα.

Έτσι, ακόμη και γεγονότα με αναγνωρισμένη επιστημονική αξία μπορεί να αποδειχθούν πρακτικά αδύνατο να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το New Scientist, καμία αποστολή ή παρατηρητήριο δεν έχει δεσμευτεί επισήμως να παρακολουθήσει την ευθυγράμμιση του 2026.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ένα διαχρονικό πρόβλημα στην αστρονομική έρευνα: ακόμη και προγνωσμένα, υψηλής σημασίας φαινόμενα μπορεί να «χαθούν» λόγω διοικητικών και υποδομικών περιορισμών.

Τι χάνουν οι επιστήμονες

Η αδυναμία παρατήρησης του φαινομένου σε πραγματικό χρόνο, το οποίο αναμένεται να συμβεί την 1η Απριλίου 2026, περιορίζει σημαντικά όσα μπορούν να μάθουν οι επιστήμονες.

Τα δεδομένα από ζωντανές διελεύσεις είναι κρίσιμα για τον υπολογισμό των μεταβολών στον χρόνο διέλευσης, μια βασική μέθοδο για την κατανόηση των βαρυτικών σχέσεων μεταξύ πλανητών.

Όταν τέτοιες σπάνιες ευκαιρίες χάνονται, δυσκολεύει και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Η απουσία άμεσων παρατηρήσεων στερεί από την επιστημονική κοινότητα πολύτιμα δεδομένα που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν μοτίβα και να βελτιώσουν τα μοντέλα της πλανητικής δυναμικής.

Όπως επισημαίνεται στο ίδιο ρεπορτάζ, η περιορισμένη ευελιξία στη λειτουργία των τηλεσκοπίων ενδέχεται να συνεχίσει να εμποδίζει τη μελέτη φαινομένων που δεν χωρούν εύκολα σε αυστηρά προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμας: Οδικός χάρτης μέχρι το 2028 για την πλήρη αναβάθμιση της αεροναυτιλίας

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό - Δείτε βίντεο

14:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εντολή από Άρειο Πάγο στους Εισαγγελείς: «Παρακαλείσθε για άμεση παρέμβαση μαζί με αστυνομία όπου οι αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία»

14:01WHAT THE FACT

Σπάνιες φωτογραφίες δείχνουν το φεγγάρι του Άρη, «Φόβο», να αιωρείται πάνω από τεράστια ηφαίστεια

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ιδρύονται 16 απολυμαντικοί σταθμοί για πρόληψη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

13:54LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου»

13:45ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πήραν το «θρίλερ» οι Γκλίζλις κόντρα στους Σπερς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: 13χρονη λιποθύμησε έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

13:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερά τα επιτόκια καταθέσεων και μικρές οι αυξήσεις στα νέα δάνεια τον Νοέμβριο του 2025

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Πώς η κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα υπονόμευε το ΝΑΤΟ εκ των έσω

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πληροφορίες Newsbomb: Πιθανή η διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Το 2025 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ στην Ιστορία της χώρας

13:26LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Στο φως τα έγγραφα από το διαζύγιο τους - Ποιος θα έχει την επιμέλεια των παιδιών τους

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Στο μπλόκο των Μαλγάρων οι πωλητές λαϊκών αγορών για στήριξη στους αγρότες - «Θέλουν να μας κλείσουν»

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Μια πλανητική ευθυγράμμιση που συμβαίνει μία φορά στη ζωή έρχεται το 2026 – Δείτε πότε ακριβώς θα συμβεί

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε προστατευτικές μπάρες στο ύψος του Αστερίου Ερυμάνθου

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κέντρο Αθήνας: Κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ

13:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Τελειώνει το deal για Τετέ - Τίτλοι τέλους για Μαξ

13:07TRAVEL

Σκόπελος: Στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης με κινηματογραφική λάμψη για τους Γερμανούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

09:26LIFESTYLE

ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη - Βίντεο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Ασλανίδη κατά Καρυστιανού: Κανείς συγγενής δεν είναι μαζί της

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η διπλή τραγωδία στην οικογένεια της συμβολαιογράφου - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πληροφορίες Newsbomb: Πιθανή η διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των αγροτών από την κυβέρνηση

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

14:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εντολή από Άρειο Πάγο στους Εισαγγελείς: «Παρακαλείσθε για άμεση παρέμβαση μαζί με αστυνομία όπου οι αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία»

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: «Είναι σαν την ωραία Ελένη του Ομήρου, κανείς δεν ξέρει πώς είναι»

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Το ξέσπασμα του βασιλιά Καρόλου στον πρίγκιπα Χάρι: «Δεν είμαι τράπεζα» - Νέες αποκαλύψεις για τις κόντρες στη βασιλική οικογένεια

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

20:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το μεγάλο «χτύπημα» για τη Χλόη

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή στη δίκη των δύο αστυνομικών της Βουλής για την κακοποίηση των παιδιών τους

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 6/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης: Αυτοψία στις εργασίες και αγωνία για την τύχη του ναού συμβόλου της Χριστιανοσύνης - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ