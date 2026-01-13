Ο Τραμπ ενημερώθηκε για στρατιωτικές και μυστικές επιχειρήσεις για το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί για ένα ευρύ φάσμα μυστικών και στρατιωτικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν πιθανότατα στο Ιράν, δήλωσαν αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας

Newsbomb

Ο Τραμπ ενημερώθηκε για στρατιωτικές και μυστικές επιχειρήσεις για το Ιράν
O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς παραμένουν μια επιλογή για μια πιθανή αμερικανική επέμβαση, αλλά αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν επίσης παρουσιάσει κυβερνοεπιχειρήσεις και ψυχολογικές εκστρατείες, ανέφεραν οι πηγές. Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 25% σε προϊόντα από χώρες που έχουν εμπορικούς δεσμούς με το Ιράν τη Δευτέρα, καθώς ομάδες υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι περισσότεροι από 600 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί σε τρεις εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, αλλά παραμένει «έτοιμη για πόλεμο». Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα (13/1) συνάντηση στον Λευκό Οίκο για να συζητήσει επιλογές για το Ιράν, ανέφεραν οι πηγές, αλλά δεν είναι σαφές εάν ο ίδιος ο πρόεδρος θα είναι παρών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο στρατός του ζυγίζει «πολύ ισχυρές επιλογές» για να παρέμβει σε περίπτωση θανάτου περισσότερων διαδηλωτών. Ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί ηγέτες τον κάλεσαν «για διαπραγματεύσεις», αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «ίσως χρειαστεί να δράσουν πριν από μια συνάντηση».

iran-121.jpg

Η απογοήτευση για την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος και την οικονομική κακοδιαχείριση έχει επεκταθεί σε κρίση νομιμότητας για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Τη Δευτέρα, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι ένας Ιρανός αξιωματούχος επικοινώνησε επίσης με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι η δημόσια στάση της Τεχεράνης είναι «αρκετά [διαφορετική] από τα μηνύματα που λαμβάνει η κυβέρνηση κατ' ιδίαν». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές εάν και όταν το κρίνει απαραίτητο».

Οι δύο πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν για να συζητήσουν θέματα εθνικής ασφάλειας με το CBS, δήλωσαν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση των ΗΠΑ στο Ιράν πιθανότατα θα περιλαμβάνει αεροπορική ισχύ, αλλά ότι οι υπεύθυνοι εξετάζουν επίσης επιλογές για να διαταράξουν τις ιρανικές δομές διοίκησης και τις επικοινωνίες. Οι ΗΠΑ έχουν καλέσει τους πολίτες τους στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα ή να έχουν ένα σχέδιο για να την εγκαταλείψουν, το οποίο δεν απαιτεί τη βοήθεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «απάτη» και ότι βασίζονται σε «προδότες μισθοφόρους», ενώ επαίνεσε τις κρατικά οργανωμένες φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν τη Δευτέρα. Είπε ότι «το ιρανικό έθνος είναι ισχυρό, γνωρίζει τους εχθρούς του και είναι παρών σε κάθε σκηνή».

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν σε αρκετές πόλεις μετά από εκκλήσεις για φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις. Το BBC Persian είδε μηνύματα κειμένου που προσκαλούν ανθρώπους εντός της χώρας να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδηλώσεις, ενώ παράλληλα τους προειδοποιούν να μην συμμετάσχουν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε παράλληλα στην πλατφόρμα του Truth Social ότι θα επιβάλει δασμούς 25% σε αγαθά από χώρες που «κάνουν δουλειές» με την Τεχεράνη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Αυτή η εντολή είναι οριστική και αμετάκλητη», πρόσθεσε.

1768144787806-791234237-iran.jpg

Το Ιράν, το οποίο ήδη υπόκειται σε αυστηρές κυρώσεις από τις ΗΠΑ, αντιμετωπίζει κατάρρευση του νομίσματος και πληθωρισμό που έχουν αυξήσει τις τιμές των τροφίμων έως και 70%. Τα τρόφιμα αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των εισαγωγών του Ιράν και περαιτέρω περιορισμοί από τους δασμούς, θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις ελλείψεις και το κόστος.

Ο Λευκός Οίκος δεν κοινοποίησε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν,ενώ ακολουθούν το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τουρκία και την Ινδία. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Τεχεράνη, καθώς η ιρανική κυβέρνηση κλιμακώνει την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Εν τω μεταξύ, ο Ρεζά Παχλεβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, προέτρεψε τον Τραμπ να παρέμβει «νωρίτερα» για να περιορίσει τον αριθμό των θανάτων μεταξύ των διαδηλωτών.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Παχλαβί δήλωσε ότι ηιρανική κυβέρνηση «προσπαθεί να ξεγελάσει τον κόσμο κάνοντάς τον να πιστέψει ότι είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί ξανά». Περιέγραψε τον Τραμπ ως «έναν άνθρωπο που εννοεί αυτά που λέει και λέει αυτά που εννοεί» και που «ξέρει τι διακυβεύεται». «Νομίζω ότι ο πρόεδρος πρέπει να λάβει μια απόφαση αρκετά σύντομα», είπε ο Παχλαβί.

Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές στο Ιράν έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους εννέα άτομα κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με την ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights (IHRNGO) με έδρα τη Νορβηγία. Πηγές εντός του Ιράν δήλωσαν στο BBC ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεφροπαθής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαίος επίτροπος: Η κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ

08:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κραλ και Αντίνο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Σταματήστε τις επιθέσεις στα νοσοκομεία της Γάζας»: Επιστολή διαμαρτυρίας από ηθοποιούς, γιατρούς και ακτιβιστές - Από τη Σίνθια Νίξον στον Μαρκ Ράφαλο

08:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 2 Μαρτίου οι αιτήσεις για να υποβάλλουν ξεχωριστά Ε1 οι σύζυγοι - Οι παγίδες

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων στον Στρατό Ξηράς - Τα ονόματα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει τις ζημιές μετά από πτώσεις δέντρων, καταρρεύσεις τοίχων και ζημιές σε λακκούβες - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων στον Στρατό Ξηράς - Όλα τα ονόματα

08:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός σε ΑΤΜ τράπεζας στο κέντρο της πόλης

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στη Χαλκίδα: Αυτοκίνητο ανετράπη στη Χρυσοστόμου Σμύρνης

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα σήμερα με προσφορές έως 50% - Ανοιχτά καταστήματα δύο Κυριακές

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μεγάλος Κομήτης του 2026» πλησιάζει τη Γη και τραβά το βλέμμα των αστρονόμων

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η λαθραία τεχνολογία που αποτελεί τον τελευταίο σύνδεσμο με τον έξω κόσμο - Οι νέοι που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να ανταλλάξουν μηνύματα

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Σηκώνουν χειρόφρενο από σήμερα και 48 ώρες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς η άρνηση της Toyota γέννησε την Gazoo Racing

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτός είναι ο παπάς που βρίσκεται στο μπλόκο της Νίκαιας για συμπαράσταση μέρα νύχτα

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο - Μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους - Βίντεο

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε είναι φέτος - Οι αργίες της χρονιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος ο διάλογος: Η κυβέρνηση προχωρά σε εφαρμογή του νόμου και της τάξης μετά την ακύρωση της συνάντησης από τους αγροτοσυνδικαλιστές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Γιατί ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. στου Ζωγράφου - Η επικοινωνία με τον ηλικιωμένο, τα κοσμήματα και το δεύτερο κινητό

08:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτός είναι ο παπάς που βρίσκεται στο μπλόκο της Νίκαιας για συμπαράσταση μέρα νύχτα

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

07:44WHAT THE FACT

Body brokering: Ο τιμοκατάλογος της σκοτεινής βιομηχανίας των ΗΠΑ - Πώς πλουτίζουν από πτώματα

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει τις ζημιές μετά από πτώσεις δέντρων, καταρρεύσεις τοίχων και ζημιές σε λακκούβες - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Ελισάβετ: 100 χρόνια από το ατύχημα που θα άλλαζε την ιστορία της σύγχρονης Αγγλίας

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Απλώς συνέχιζαν να σκοτώνουν»: Μαρτυρίες από τη φονική καταστολή των διαδηλώσεων από τους μουλάδες του Ιράν

06:28WHAT THE FACT

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η σημερινή ημέρα

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι κλαίει on camera, ζητώντας «συγγνώμη» - «Μια τραγωδία που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, συνέβη στην ιδιοκτησία μας»

06:32LIFESTYLE

Ο ALPHA «χτυπά» τον ανταγωνισμό με σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ