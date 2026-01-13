Ο Τραμπ ενημερώθηκε για στρατιωτικές και μυστικές επιχειρήσεις για το Ιράν

Οι επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς παραμένουν μια επιλογή για μια πιθανή αμερικανική επέμβαση, αλλά αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν επίσης παρουσιάσει κυβερνοεπιχειρήσεις και ψυχολογικές εκστρατείες, ανέφεραν οι πηγές. Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 25% σε προϊόντα από χώρες που έχουν εμπορικούς δεσμούς με το Ιράν τη Δευτέρα, καθώς ομάδες υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι περισσότεροι από 600 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί σε τρεις εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, αλλά παραμένει «έτοιμη για πόλεμο». Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα (13/1) συνάντηση στον Λευκό Οίκο για να συζητήσει επιλογές για το Ιράν, ανέφεραν οι πηγές, αλλά δεν είναι σαφές εάν ο ίδιος ο πρόεδρος θα είναι παρών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο στρατός του ζυγίζει «πολύ ισχυρές επιλογές» για να παρέμβει σε περίπτωση θανάτου περισσότερων διαδηλωτών. Ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί ηγέτες τον κάλεσαν «για διαπραγματεύσεις», αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «ίσως χρειαστεί να δράσουν πριν από μια συνάντηση».

Η απογοήτευση για την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος και την οικονομική κακοδιαχείριση έχει επεκταθεί σε κρίση νομιμότητας για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Τη Δευτέρα, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι ένας Ιρανός αξιωματούχος επικοινώνησε επίσης με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι η δημόσια στάση της Τεχεράνης είναι «αρκετά [διαφορετική] από τα μηνύματα που λαμβάνει η κυβέρνηση κατ' ιδίαν». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές εάν και όταν το κρίνει απαραίτητο».

Οι δύο πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν για να συζητήσουν θέματα εθνικής ασφάλειας με το CBS, δήλωσαν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση των ΗΠΑ στο Ιράν πιθανότατα θα περιλαμβάνει αεροπορική ισχύ, αλλά ότι οι υπεύθυνοι εξετάζουν επίσης επιλογές για να διαταράξουν τις ιρανικές δομές διοίκησης και τις επικοινωνίες. Οι ΗΠΑ έχουν καλέσει τους πολίτες τους στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα ή να έχουν ένα σχέδιο για να την εγκαταλείψουν, το οποίο δεν απαιτεί τη βοήθεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «απάτη» και ότι βασίζονται σε «προδότες μισθοφόρους», ενώ επαίνεσε τις κρατικά οργανωμένες φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν τη Δευτέρα. Είπε ότι «το ιρανικό έθνος είναι ισχυρό, γνωρίζει τους εχθρούς του και είναι παρών σε κάθε σκηνή».

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μεγάλα πλήθη συγκεντρώθηκαν σε αρκετές πόλεις μετά από εκκλήσεις για φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις. Το BBC Persian είδε μηνύματα κειμένου που προσκαλούν ανθρώπους εντός της χώρας να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδηλώσεις, ενώ παράλληλα τους προειδοποιούν να μην συμμετάσχουν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε παράλληλα στην πλατφόρμα του Truth Social ότι θα επιβάλει δασμούς 25% σε αγαθά από χώρες που «κάνουν δουλειές» με την Τεχεράνη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Αυτή η εντολή είναι οριστική και αμετάκλητη», πρόσθεσε.

Το Ιράν, το οποίο ήδη υπόκειται σε αυστηρές κυρώσεις από τις ΗΠΑ, αντιμετωπίζει κατάρρευση του νομίσματος και πληθωρισμό που έχουν αυξήσει τις τιμές των τροφίμων έως και 70%. Τα τρόφιμα αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των εισαγωγών του Ιράν και περαιτέρω περιορισμοί από τους δασμούς, θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις ελλείψεις και το κόστος.

Ο Λευκός Οίκος δεν κοινοποίησε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν,ενώ ακολουθούν το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τουρκία και την Ινδία. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην Τεχεράνη, καθώς η ιρανική κυβέρνηση κλιμακώνει την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Εν τω μεταξύ, ο Ρεζά Παχλεβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, προέτρεψε τον Τραμπ να παρέμβει «νωρίτερα» για να περιορίσει τον αριθμό των θανάτων μεταξύ των διαδηλωτών.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Παχλαβί δήλωσε ότι ηιρανική κυβέρνηση «προσπαθεί να ξεγελάσει τον κόσμο κάνοντάς τον να πιστέψει ότι είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί ξανά». Περιέγραψε τον Τραμπ ως «έναν άνθρωπο που εννοεί αυτά που λέει και λέει αυτά που εννοεί» και που «ξέρει τι διακυβεύεται». «Νομίζω ότι ο πρόεδρος πρέπει να λάβει μια απόφαση αρκετά σύντομα», είπε ο Παχλαβί.

Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές στο Ιράν έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους εννέα άτομα κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με την ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights (IHRNGO) με έδρα τη Νορβηγία. Πηγές εντός του Ιράν δήλωσαν στο BBC ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος.

Διαβάστε επίσης