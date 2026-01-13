Παγετός στην Ολλανδία: Σε «πίστα πατινάζ» μετατράπηκαν οι δρόμοι του Άμστερνταμ - Το viral βίντεο

Σε μία μεγάλη «πίστα πατινάζ» έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες το Άμστερνταμ, με πάγο να σχηματίζεται στους δρόμους της ολλανδικής πρωτεύουσας εξαιτίας των χειμερινών καιρικών συνθηκών.

Βίντεο από τον δρόμο Prinsengracht, κοντά στη εκκλησία Westerkerk, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ποδηλάτες, πεζούς και οχήματα να γλιστρούν στο ολισθηρό οδόστρωμα.

?? #Netherlands. People vs Ice is always a classic. Amsterdam has turned into one giant ice rink. Moving around the streets normally has become almost impossible. pic.twitter.com/5xcrcxb0gz — Pisklauren (@pisklauren) January 12, 2026

Οι καιρικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στις συγκοινωνίες, με πτήσεις και δρομολόγια τρένων να ακυρώνονται, αλλά και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για πατινάζ σε λίμνες, όπως στη De Poel, στο Άμστελβεεν, λίγα χιλιόμετρα νότια του Άμστερνταμ.

