Παγετός στην Ολλανδία: Σε «πίστα πατινάζ» μετατράπηκαν οι δρόμοι του Άμστερνταμ - Το viral βίντεο
Βίντεο από τον δρόμο Prinsengracht, κοντά στη εκκλησία Westerkerk, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ποδηλάτες, πεζούς και οχήματα να γλιστρούν στο ολισθηρό οδόστρωμα
Σε μία μεγάλη «πίστα πατινάζ» έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες το Άμστερνταμ, με πάγο να σχηματίζεται στους δρόμους της ολλανδικής πρωτεύουσας εξαιτίας των χειμερινών καιρικών συνθηκών.
Οι καιρικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στις συγκοινωνίες, με πτήσεις και δρομολόγια τρένων να ακυρώνονται, αλλά και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για πατινάζ σε λίμνες, όπως στη De Poel, στο Άμστελβεεν, λίγα χιλιόμετρα νότια του Άμστερνταμ.