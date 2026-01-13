Κλειστά αεροδρόμια στην κεντρική Ευρώπη λόγω παγετού - Προβλήματα σε Βιέννη, Μπρατισλάβα και Πράγα
Τα αεροδρόμια των πρωτευουσών της Σλοβακίας και της Αυστρίας έκλεισαν μέχρι τις 12 το πρωί (ώρα Ελλάδος) την Τρίτη εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών
Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν την κεντρική Ευρώπη προκάλεσαν «έμφραγμα» στις πτήσεις, με αεροδρόμια σε Σλοβακία, Αυστρία και Τσεχία να κλείνουν ή να περιορίζουν τις λειτουργίες τους.
Συνθήκες παγετού στην κεντρική Ευρώπη ανάγκασαν σήμερα το προσωπικό να κλείσει το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης μέχρι τουλάχιστον τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας), ενώ το Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας έχει περιορίσει επίσης τη λειτουργία του.
Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας έκλεισε σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το αεροδρόμιο μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.