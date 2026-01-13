Κλειστά αεροδρόμια στην κεντρική Ευρώπη λόγω παγετού - Προβλήματα σε Βιέννη, Μπρατισλάβα και Πράγα

Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν την κεντρική Ευρώπη προκάλεσαν «έμφραγμα» στις πτήσεις, με αεροδρόμια σε Σλοβακία, Αυστρία και Τσεχία να κλείνουν ή να περιορίζουν τις λειτουργίες τους.

Συνθήκες παγετού στην κεντρική Ευρώπη ανάγκασαν σήμερα το προσωπικό να κλείσει το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης μέχρι τουλάχιστον τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας), ενώ το Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας έχει περιορίσει επίσης τη λειτουργία του.

❌? Der Viennaairport ist wegen des Glatteises aktuell gesperrt. Ein dicker Eispanzer ❄️ hat sich auf dem Vorfeld und den Rollwegen gebildet, sodass kein sicherer Flugbetrieb stattfinden kann.

? https://t.co/UnUeYmlek1 #Glatteis #Eisregen #Wien #Flughafen pic.twitter.com/AxdibwyA7v — WetterOnline Austria (@WetterOnline_AT) January 13, 2026

Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας έκλεισε σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το αεροδρόμιο μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.

