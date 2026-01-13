Είναι το X εκτός λειτουργίας; Προβλήματα παγκόσμιας πρόσβασης

Εκατομμύρια χρήστες αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την πρόσβασή τους στους λογαριασμούς τους στην πλατφόρμα Χ τα τελευταία λεπτά.

Όσοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα αναφέρουν ότι η ροή της αρχικής σελίδας δεν ανανεώνεται και αντιμετωπίζουν μηνύματα σφάλματος.