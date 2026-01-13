Είναι το X εκτός λειτουργίας; Προβλήματα παγκόσμιας πρόσβασης
Το X (πρώην Twitter), μία από τις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, αντιμετωπίζει προβλήματα πρόσβασης τα τελευταία λεπτά
Εκατομμύρια χρήστες αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την πρόσβασή τους στους λογαριασμούς τους στην πλατφόρμα Χ τα τελευταία λεπτά.
Όσοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα αναφέρουν ότι η ροή της αρχικής σελίδας δεν ανανεώνεται και αντιμετωπίζουν μηνύματα σφάλματος.
