ΟΗΕ: Το Ιράν κατηγορεί τον Τραμπ για υποκίνηση βίας και απειλή της εθνικής του ασφάλειας

Το Ιράν κατηγόρησε την Τρίτη τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ενθαρρύνει την αποσταθεροποίηση, υποκινεί τη βία και απειλεί ευθέως την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τις αιχμές αυτές διατύπωσε σε επιστολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, η οποία κοινοποιήθηκε και στον γενικό γραμματέα του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στο κείμενό του, ο Ιραβανί υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρουν «άμεση και αδιαμφισβήτητη νομική ευθύνη» για την απώλεια αθώων ζωών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα νεαρά θύματα των τελευταίων εξελίξεων.

Η παρέμβαση της Τεχεράνης ήρθε ως απάντηση σε πρόσφατη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία οι ιρανικές αρχές χαρακτηρίζουν απειλητική για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας.