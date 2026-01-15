Τι συμβαίνει αν γεννηθείς στην Ανταρκτική - Ποια υπηκοότητα παίρνεις
Πολλές είναι οι χώρες που δίνουν την υπηκοότητα τους στο παιδί που θα γεννηθεί εκεί, ακόμα κι αν δεν έχει καμία σχέση με τον τόπο. Τι γίνεται, όμως, στην περίπτωση της Ανταρκτικής;
Η Ανταρκτική είναι η μοναδική ήπειρος στη Γη που δεν έχει μόνιμους κατοίκους. Οι ακραίες καιρικές της συνθήκες δεν βοηθούν στην κατοίκισή της, είναι η αλήθεια, κάτι όμως που την κατέστησε ιδιαίτερα ελκυστική στις μεγάλες δυνάμεις του 19ου αιώνα.
Κατά την αποικιοκρατία και την εποχή των εξερευνήσεων, πολλές ήταν οι χώρες που επιχείρησαν να διεκδικήσουν επιρροή στην παγωμένη ήπειρο, υψώνοντας σημαίες και δημιουργώντας επιστημονικούς σταθμούς, οι οποίοι επιβιώνουν μέχρι και σήμερα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
