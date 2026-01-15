Στην Κίνα «σηκώθηκε» 10όροφο κτίριο-Lego σε μόλις 28 ώρες

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media έβαλε ξανά την Κίνα στο επίκεντρο της τεχνολογικής και αρχιτεκτονικής συζήτησης. Σε αυτό καταγράφεται η ανέγερση ενός κτιρίου 10 ορόφων μέσα σε μόλις 28 ώρες και 45 λεπτά, χρόνος που μοιάζει αδιανόητος για τα δεδομένα της παραδοσιακής οικοδομής.

Οι εικόνες δείχνουν γερανούς να ανυψώνουν προκατασκευασμένα δομικά τμήματα, τα οποία τοποθετούνται με ακρίβεια χιλιοστού, σαν να πρόκειται για ένα τεράστιο παιχνίδι Lego. Κάθε κομμάτι κουμπώνει στο επόμενο, με το κτίριο να «μεγαλώνει» όροφο τον όροφο μπροστά στα μάτια των θεατών.

