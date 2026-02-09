Ολυμπιακός / Όμιλος Ξυνή - ΑΕΚ: Τα highlights του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας χάντμπολ
Δείτε τα highlights του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας χαντμπολ, Ολυμπιακός / Όμιλος Ξυνή - ΑΕΚ.
Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή νίκησε 33-29 την ΑΕΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και κατέκτησε το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία του.
Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν της κατόχου του τίτλου στο κλειστό του Καματερού και διατήρησαν το απόλυτο σε τελικούς Κυπέλλου, καθώς έκαναν το «4 στα 4», σηκώνοντας το τρόπαιο μετά το 2018, το 2019 και το 2023.
Δείτε τα highlights του Ολυμπιακός / Όμιλος Ξυνή - ΑΕΚ
