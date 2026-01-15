Τέξας: Ζηλιάρα γυμνάστρια έριξε βαράκι 11 κιλών στο κεφάλι της ερωτικής αντιπάλου της

Τέξας έκανε κυριολεκτικά και μεταφορικά ένα γυμναστήριο στο Χιούστον, μία ζηλιάρα γυμνάστρια όταν είδε μία γυναίκα, την οποία θεωρούσε ερωτική αντίζηλο, πετώντας της στο κεφάλι ένα βάρος 11 κιλών.

Η 24χρονη Aralyn Martinez φέρεται να αναγνώρισε «την καταγγέλλουσα ως κάποια με την οποία είχε σχέση ο σύντροφός της» σε ένα γυμναστήριο έξω από το Χιούστον την περασμένη εβδομάδα και «πέταξε μια πλάκα βάρους 11 κιλών στο κεφάλι της ερωτικής αντιπάλου της, προσπαθώντας να της προκαλέσει τραυματισμό», σύμφωνα με την αστυνομία.

Aralyn Martinez

«Σκύλα, θα σου ρίξω αυτό το 11κιλο», φώναξε στην Cindy Aguilar πριν από την άγρια επίθεση της 7ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα έγγραφα της κατηγορίας που έλαβε η Daily Mail.

Κρατήθηκε στη φυλακή του Χάρις Κάουντι και κατηγορήθηκε για βαριά σωματική βλάβη με θανατηφόρο όπλο με πιθανότερη αιτία της επίθεσης το αλκοόλ.

Η εγγύηση ορίστηκε στα 1.000 δολάρια, τα οποία κατέβαλε την επόμενη ημέρα.

Στη Martinez επιβλήθηκαν επίσης περιοριστικοί όροι: απαγορεύεται να καταναλώνει οποιοδήποτε αλκοολούχο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων «οποιωνδήποτε τροφίμων, στοματικών διαλυμάτων ή φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή που περιέχουν αλκοόλ».

Το δικαστήριο της απαγόρευσε επίσης να κάνει χρήση μαριχουάνας, να κατέχει όπλα ή να έρχεται σε επαφή με το θύμα.

Η Martinez πρέπει επίσης να παραμείνει σε απόσταση 200 ποδιών από το γυμναστήριο όπου συνέβη το περιστατικό.