Δανία: Ανακαλύφθηκε το μεγαλύτερο μεσαιωνικό εμπορικό πλοίο που έχει βρεθεί ποτέ

Τα εντυπωσιακά απομεινάρια ενός μεσαιωνικού «υπερπλοίου» εντόπισαν αρχαιολόγοι στα ανοιχτά της Δανίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο εμπορικό πλοίο του Μεσαίωνα που έχει βρεθεί ποτέ και προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή και τη ναυσιπλοΐα στη θάλασσα τον 15ο αιώνα.

Το πλοίο κατασκευάστηκε πριν από περίπου 600 χρόνια και ανήκει στον τύπο cog, το βασικό φορτηγό πλοίο του Μεσαίωνα στη Βόρεια Ευρώπη.

Ένα πλοίο μεγάλων διαστάσεων για την εποχή

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το πλοίο είχε μήκος 28 μέτρα, πλάτος 9 μέτρα και ύψος 6 μέτρα, ενώ μπορούσε να μεταφέρει έως και 300 τόνους φορτίου. Τα μεγέθη αυτά το καθιστούν εξαιρετικά μεγάλο για την εποχή του, αποδεικνύοντας ότι η ναυπηγική τεχνολογία του Μεσαίωνα είχε φτάσει σε εντυπωσιακά επίπεδα.

Το πλοίο έλαβε την ονομασία «Svælget 2», από το θαλάσσιο κανάλι όπου εντοπίστηκε.

Εξαιρετική διατήρηση και σπάνια ευρήματα

Το ναυάγιο βρέθηκε σε βάθος 13 μέτρων, καλυμμένο από στρώματα άμμου που το προστάτευσαν από τη διάβρωση. Χάρη σε αυτή τη φυσική «ασπίδα», οι αρχαιολόγοι εντόπισαν στοιχεία που σπάνια διατηρούνται, όπως μέρη του εξαρτισμού, αλλά και ξύλινα, ζωγραφισμένα σκεύη, παπούτσια, χτένες και κομποσκοίνια.

Τα ευρήματα προσφέρουν μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητα των ναυτικών που ζούσαν και εργάζονταν πάνω στο πλοίο.

Η ανακάλυψη του πρυμναίου «κάστρου»

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εύρεση εκτεταμένων υπολειμμάτων από ένα ξύλινο πρυμναίο κάστρο - έναν καλυμμένο χώρο στο πίσω μέρος του πλοίου, όπου το πλήρωμα μπορούσε να προστατευθεί από τις καιρικές συνθήκες.

Παρόμοια «κάστρα» απεικονίζονται συχνά σε μεσαιωνικά σχέδια, ωστόσο ποτέ έως σήμερα δεν είχαν εντοπιστεί αρχαιολογικά.

«Έχουμε άφθονες εικονογραφικές αναφορές, αλλά μέχρι τώρα δεν είχαμε χειροπιαστές αποδείξεις. Τώρα υπάρχουν», δήλωσε ο επικεφαλής της ανασκαφής, Ότο Ούλντουμ.

Το πρώτο μαγειρείο σε πλοίο της περιοχής

Μία ακόμη εντυπωσιακή αποκάλυψη ήταν η εύρεση ενός τούβλινου μαγειρείου, το αρχαιότερο του είδους του που έχει βρεθεί ποτέ σε δανέζικα ύδατα. Περισσότερα από 200 τούβλα και 15 κεραμίδια σχημάτιζαν τον χώρο όπου το πλήρωμα μπορούσε να μαγειρεύει σε ανοιχτή φωτιά.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν χάλκινα μαγειρικά σκεύη, κεραμικά μπολ, καθώς και υπολείμματα από ψάρια και κρέας, αποκαλύπτοντας ότι οι ναυτικοί απολάμβαναν ζεστά γεύματα - μια σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με τη σκληρή διατροφή προηγούμενων εποχών.

Ένα πλοίο του εμπορίου, χωρίς ίχνη πολέμου

Παρότι δεν έχει εντοπιστεί το φορτίο του πλοίου, οι ειδικοί είναι βέβαιοι ότι πρόκειται για καθαρά εμπορικό σκάφος, καθώς δεν βρέθηκαν ενδείξεις στρατιωτικής χρήσης.

Η απουσία έρματος - του βάρους που χρησιμοποιείται για τη σταθερότητα ενός πλοίου-υποδηλώνει ότι το πλοίο πιθανότατα ήταν φορτωμένο μέχρι το ανώτατο όριό του με βαριά εμπορεύματα, όπως υφάσματα, αλάτι ή ξυλεία, τα οποία χάθηκαν κατά τη βύθιση.

Ορόσημο για τη ναυτική αρχαιολογία

Οι αρχαιολόγοι χαρακτηρίζουν την ανακάλυψη ορόσημο για τη ναυτική αρχαιολογία, καθώς αποδεικνύει ότι τα μεσαιωνικά εμπορικά πλοία μπορούσαν να φτάσουν σε διαστάσεις που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απίθανες.

«Το Svælget 2 μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς η τεχνολογία και η κοινωνία εξελίχθηκαν παράλληλα, σε μια εποχή όπου η ναυτιλία ήταν η κινητήρια δύναμη του διεθνούς εμπορίου», τόνισε ο Ότο Ούλντουμ.

Τα τμήματα του πλοίου συντηρούνται πλέον στο Εθνικό Μουσείο της Δανίας, όπου αναμένεται να συνεχιστεί η μελέτη τους.

