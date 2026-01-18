Ουαλία: Άγνωστοι έσωσαν βρέφος εννιά μηνών από φλεγόμενο αυτοκίνητο

Δύο άγνωστοι έσωσαν ένα βρέφος εννιά μηνών από ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο στην Ουαλία, με την μητέρα του παιδιού να τους περιγράφει ως «ήρωες».

Όλα συνέβησαν όταν η 21χρονη Alex McClean οδηγούσε σε έναν αυτοκινητόδρομο στην κομητεία Blaenau Gwent και, ξαφνικά, το αυτοκίνητό της άρχισε να βγάζει καπνούς. Παρόλο που η ίδια κατάφερε να απεγκλωβιστεί, δεν μπορούσε να ανοίξει καμία πόρτα για να σώσει το παιδί της, που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα.

«Πανικοβλήθηκα προσπαθώντας να ανοίξω τις πόρτες, ήταν όλες κλειδωμένες», εξήγησε η ίδια στο BBC.

Άρχισε να φωνάζει για βοήθεια από τα διερχόμενα αυτοκίνητα, καθώς προσπαθούσε να σπάσει το παράθυρο με τα κλειδιά της, πριν καλέσει την αστυνομία.

«Έκανα σαν υστερική και δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε. Νόμιζα ότι θα την χάσω».

Το φλεγόμενο αυτοκίνητο της Alex McClean Alex McClean μέσω BBC

Καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν ραγδαία, δύο άγνωστοι, ο Wesley Beynon και ο θείος του Marc Willding, σταμάτησαν για να βοηθήσουν. Ο Wesley κατάφερε να μπει από την πόρτα του οδηγού και απελευθέρωσε την μόλις εννιά μηνών Lilah και ο Marc την μετέφερε σε ασφαλές σημείο.

«Οι φλόγες ήταν ορατές όταν μπήκαμε στο αυτοκίνητο. Μπορούσα να τις δω μέσα από το παρμπρίζ. Ήταν αρκετά τρομακτικό, για να είμαι ειλικρινής, δεν θα πω ψέματα», εξήγησε ο 39χρονος Wesley, ο οποίος πήγαινε στην εργασία του, όταν αυτός και ο θείος του παρατήρησαν το αυτοκίνητο να καίγεται στην άκρη του δρόμου.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη διάσωση της Lilah, το όχημα εξερράγη, γεγονός που έκανε την πράξη τους ακόμη πιο ηρωική. «Περίπου 30 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό αργότερα, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Ήμασταν στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή», εξήγησε ο Wesley.

Η Alex είπε ότι η μικρή Lilah δεν έπαθε τίποτα από την τρομακτική περιπέτεια και δήλωσε ότι ήταν ευτυχής που οι δύο άνδρες ήταν εκεί για να σώσουν το μωρό της.

«Ποτέ δεν έχω εκτιμήσει τόσο πολύ κάποιον που με βοήθησε, υπήρχαν τόσοι άλλοι που δεν μπήκαν καν στον κόπο να σταματήσουν. Αν δεν ήταν εκεί, η κατάσταση θα είχε πολύ άσχημη κατάληξη – ήταν μεγάλη ανακούφιση που την έβγαλαν από το αυτοκίνητο».

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που έγινε, και η Lilah θα μεγαλώσει γνωρίζοντας ποιοι είναι, τι συνέβη και πώς της έσωσαν τη ζωή».

Οι δύο άνδρες που έσωσαν την μικρή Lilah BBC

Από την πλευρά του, ο Wesley είπε ότι ένιωθε συγκλονισμένος από το περιστατικό, ειδικά αφού αυτός και ο θείος του χαιρετίστηκαν ως τοπικοί ήρωες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν μπορούσα να φανταστώ τι θα είχε συμβεί αν δεν τα είχαμε καταφέρει», είπε.

Η συμβουλή του προς τους άλλους οδηγούς ήταν απλή: «Όταν βλέπετε κάτι τέτοιο, απλά σταματήστε και βοηθήστε. Μπορεί να αλλάξετε τη ζωή κάποιου, όπως κάναμε εμείς».