«Θα αγοράσουμε πίσω την Αμερική» - Βρετανός δημοσιογράφος αστειεύτηκε για Τραμπ και Γροιλανδία

Ο γνωστός Βρετανός φιλελεύθερος δημοσιογράφος, Πιρς Μόργκαν, αστειεύτηκε για τις διεκδικήσεις των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Μια ανάρτηση που επικρίνει τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Μόργκαν.

«Η Βρετανία θα πρέπει να αγοράσει πίσω την Αμερική. Άλλωστε, κάποτε ήταν δική μας και αυτό θα ενισχύσει την ασφάλειά μας στον Βόρειο Ατλαντικό. Αν δεν μας την πουλήσετε, Πρόεδρε Τραμπ, θα επιβάλουμε δασμούς στις ΗΠΑ και σε οποιαδήποτε χώρα σας υποστηρίξει στην αντίσταση σε αυτή την πολύ καλή συμφωνία. Δίκαιο;» έγραψε ο δημοσιογράφος.

Αυτό το μήνυμα έλαβε πολλά σαρκαστικά σχόλια από Αμερικανούς.

«Ωραία παράσταση, Πιρς, αλλά θα μπορούσαμε να εισβάλουμε στη Βρετανία σε 48 ώρες αν θέλαμε, και δεν θα υπήρχε τίποτα που θα μπορούσατε να κάνετε γι' αυτό. Ευτυχώς για εσάς, έχουμε κουραστεί να εισβάλλουμε σε ισλαμικές χώρες», έγραφε ένα σχόλιο.

«Δεν σας ανήκει πια καν η Βρετανία», απάντησε ένας άλλος χρήστης στον Μόργκαν.

