Καμτσάτκα: Ρεκόρ 30ετίας - Πάνω από 4 μέτρα χιόνι, «θάφτηκαν» ολόκληρες γειτονιές

Ρεκόρ 30ετίας κατέγραψε ο σφοδρός χιονιάς που έπληξε την περιφέρεια της Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή. Πρόκειται για το ποιο σκληρό χτύπημα του χιονιά σε ολόκληρη τη χερσόνησο της Καμτσάτκα εδώ και τρεις δεκαετίες, με τα ύψη του χιονιού να ξεπερνούν ακόμα και τα τέσσερα θέματα, και να «θάβουν» ακόμα κι ολόκληρες γειτονιές.

Ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε συναγερμό, καθώς έχουν κλείσει σχολεία και επιχειρήσεις και οι περισσότεροι αναγκάζονται να εργαστούν με τηλεργασία.

Οι Αρχές κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι και τις γύρω περιοχές, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από όγκους χιονιού που έπεφτε από στέγες.

That’s some snow fall in Kamchatka



pic.twitter.com/wJBWGXbatr — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 17, 2026

Σε πολλές συνοικίες το χιόνι έφτανε στους δεύτερους ορόφους των πολυκατοικιών, ενώ οι κάτοικοι αναγκάζονται να σκάψουν τούνελ για να μπουν και να βγουν από τα σπίτια τους.

?? | En la región de Kamchatka, en Rusia, un vecino tuvo que cavar un túnel para llegar a la puerta de su casa, totalmente sepultada por la nieve. Se trata de la mayor acumulación en 146 años, superando récords de 1880. pic.twitter.com/ZaddqM7qYd — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 17, 2026

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν καταρρεύσει σε μεγάλο βαθμό, ενώ καταγράφονται κι ελλείψεις σε τρόφιμα. Πολλοί κάτοικοι εξάλλου, δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να προμηθευτούν ακόμη και αναγκαία φάρμακα.