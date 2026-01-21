Φον Ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται και ενεργεί

Η Ευρώπη πρέπει να «αλλάξει τους τρόπους με τους οποίους σκεφτόμαστε και ενεργούμε», προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θέτει η ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια τάξη, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν από το βήμα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι «ζούμε πλέον σε έναν κόσμο που καθορίζεται από την ωμή εξουσία». Πρόσθεσε ότι «σε αυτόν τον ολοένα και πιο άναρχο κόσμο, η Ευρώπη χρειάζεται τα δικά της μέσα εξουσίας» και πρέπει να αξιοποιήσει την οικονομική της δύναμη και να γίνει πιο ανεξάρτητη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανέλαβε επίσης τα βασικά σημεία της χθεσινής ομιλίας της στο Νταβός. Σημείωσε ότι οι απειλές των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών αναφορικά με τη Γροιλανδία μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις σε ένα επικίνδυνο καθοδικό σπιράλ και «να ενθαρρύνει τους εχθρούς των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

«Η Γροιλανδία δεν είναι απλώς ένα έδαφος σε μια περιοχή-κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, ούτε μια χώρα πλούσια σε κρίσιμες πρώτες ύλες, ούτε ένα στρατηγικό φυλάκιο στις αναδυόμενες παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς. Είναι όλα αυτά, αλλά πάνω απ' όλα, η Γροιλανδία είναι η πατρίδα ενός ελεύθερου και κυρίαρχου λαού. Είναι ένα έθνος με κυριαρχία και δικαίωμα στην εδαφική ακεραιότητα, και το μέλλον της Γροιλανδίας μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τους Γροιλανδούς», δήλωσε η Φον Ντερ Λάιεν.