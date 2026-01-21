4.000 διαστημικοί καθρέφτες αλλάζουν τη νύχτα από το 2026: Φως από το Διάστημα στη Γη

Ένα φιλόδοξο -και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο- εγχείρημα φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την έννοια της νύχτας όπως τη γνωρίζουμε. Νεοσύστατη εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια σχεδιάζει να εκτοξεύσει έως και 4.000 γιγαντιαίους καθρέφτες σε χαμηλή γήινη τροχιά, με στόχο την ανάκλαση του ηλιακού φωτός πίσω στη Γη κατά τις νυχτερινές ώρες.

Το πρώτο δοκιμαστικό βήμα έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2026, ωστόσο το σχέδιο έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

