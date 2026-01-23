Διάσημος αρχαιολόγος πιστεύει ότι είναι κοντά στην ανακάλυψη του τάφου της βασίλισσας Νεφερτίτης

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου μια προτομή της βασίλισσας Νεφερτίτης, ηλικίας 3.300 ετών, εκτίθεται στο Νέο Μουσείο του Βερολίνου, στη Γερμανία (2014)

Η ανακάλυψη του τόπου ταφής της Βασίλισσας Νεφερτίτης θα μπορούσε τελικά να λύσει ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα της αρχαίας Αιγύπτου και ένας διακεκριμένος αρχαιολόγος πιστεύει πως βρίσκεται πολύ κοντά.

Ο Δρ Ζάχι Χαουάς, γνωστός ως ο «πραγματικός Ιντιάνα Τζόουνς», αιγυπτιολόγος και πρώην υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, δήλωσε με σιγουριά ότι θα βρει τον τάφο πριν αποσυρθεί, μιλώντας σε ένα νέο ντοκιμαντέρ που καταγράφει το έργο του, με τίτλο «Ο άνδρας με το καπέλο».

Η αποκάλυψη του τόπου ανάπαυσης της Νεφερτίτης θα μπορούσε τελικά να λύσει έναν από τους μεγαλύτερους αρχαίους γρίφους, αν ο 78χρονος Χαουάς, έχει δίκιο στη θεωρία του ότι ανέλαβε τον θρόνο του φαραώ μετά το θάνατο του συζύγου της Ακενατόν το 1336 π.Χ.

Η μονάρχης έχει συχνά εμφανιστεί να εκτελεί καθήκοντα που συνήθως ανήκουν αποκλειστικά στους Φαραώ, όπως η ήττα των εχθρών.

Ωστόσο, ο τόπος ταφής της παραμένει μυστήριο. Ο Χάουας και η ομάδα του έχουν πραγματοποιήσει ανασκαφές στην ανατολική Κοιλάδα των Βασιλέων, κοντά στο σημείο όπου τάφηκε η Χατσεψούτ, η ισχυρή γυναίκα ηγεμόνας που βασίλεψε μεταξύ 1479 και 1458 π.Χ.

Παρόλο που δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, ο Χάουας υποστηρίζει το ένστικτό του του λέει ότι η Νεφερτίτη μπορεί να έχει ταφεί σε εκείνη την τοποθεσία.

Προτομή της βασίλισσας Νεφερτίτης, ηλικίας 3.300 ετών. Το Υπουργείο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ανακοίνωσε , το 2015, ότι προσκαλεί έναν αιγυπτιολόγο που υποστηρίζει τη θεωρία ότι ο τάφος της βασίλισσας Νεφερτίτης μπορεί να βρίσκεται πίσω από τον τάφο του βασιλιά Τουταγχαμών, ηλικίας 3.300 ετών, στην περίφημη Κοιλάδα των Βασιλέων. AP/Markus Schreiber

«Υπάρχει μια περιοχή στην ανατολική κοιλάδα, κοντά στον τάφο της βασίλισσας Χατσεψούτ, στην οποία εργαζόμαστε τώρα», δήλωσε ο Χάουας στο Live Science.

«Ελπίζω ότι αυτός μπορεί να είναι ο τάφος της βασίλισσας Νεφερτίτης... αυτή η ανακάλυψη μπορεί να γίνει σύντομα».

Ο αρχαιολόγος εργάζεται στην περιοχή εδώ και χρόνια και έχει ανακαλύψει στο παρελθόν δύο ταφικούς θαλάμους, τον KV 65 και τον KV 66.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χάουας αναλαμβάνει τέτοια αποστολή. Το 2022, ισχυρίστηκε ότι μία από τις δύο μούμιες που είχε βρει στην Κοιλάδα των Βασιλέων ήταν πιθανώς η Νεφερτίτη, αν και αυτή η υπόθεση δεν αποδείχθηκε ποτέ, σύμφωνα με το Artnet.

Πέρυσι, μια ανασκαφή με επικεφαλής τον Χάουας έφερε στο φως ένα θησαυρό κατά την εξέταση ενός αρχαίου ταφικού χώρου ηλικίας 4.400 ετών, ο οποίος πιστεύεται ότι ανήκει σε έναν μέχρι τότε άγνωστο πρίγκιπα ονόματι Ουσέρεφρε.

Η τεράστια ροζ γρανιτένια είσοδος κατέχει πλέον το ρεκόρ ως η μεγαλύτερη που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στην Αίγυπτο.

Αυτή η αινιγματική είσοδος, αν και μοιάζει με λειτουργική πόρτα, στην πραγματικότητα δεν ανοίγει, αλλά υψώνεται σε ένα εντυπωσιακό ύψος 4,5 μέτρων και πλάτος 1,15 μέτρων.

Οι μελετητές πιστεύουν ότι κάποτε χρησίμευε ως συμβολική πύλη που επέτρεπε στα πνεύματα των αποθανόντων να ταξιδέψουν στη μετά θάνατον ζωή.

Η Δρ Melanie Pitkin, από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, είχε προηγουμένως ρίξει φως στον σκοπό πίσω από αυτές τις ψεύτικες πόρτες: «Τα μέλη της οικογένειας και οι ιερείς έρχονταν στον τάφο όπου βρισκόταν η ψεύτικη πόρτα, και απαγγέλλουν το όνομα του αποθανόντος και τα επιτεύγματά του και άφηναν προσφορές.

Στη συνέχεια, το κα του νεκρού ταξίδευε μαγικά μεταξύ του ταφικού θαλάμου και του κάτω κόσμου. Ερχόταν και μάζευε το φαγητό, το ποτό και τις προσφορές από τον τάφο για να το συντηρήσει στη μετά θάνατον ζωή».